Continúan robos contra escuelas

El coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary, dio a conocer que 10 instituciones escolares de San Juan del Río se han visto afectadas en los últimos meses tras robos y actos vandálicos del que han sido blanco, dos de ellas recientemente en la comunidad de El Coto y Las Águilas.

Precisó que ante esta situación la USEBEQ conjuntamente con la autoridad local en materia de seguridad, implementarán varias medidas de prevención, para evitar que las escuelas se vean afectadas mediante la comisión de este tipo de hechos delictivos mientras se mantienen sin actividades presenciales a causa de la educación a distancia que hasta el momento se tiene.

“He tenido 39 denuncias de robos o vandalismos, todas ya con la denuncia correspondiente presentada, tenemos ya un plan de mantenimiento para algunas que no hemos atendido y que tienen que ver con el resguardo de las mismas, en las escuelas donde nos han robado la tubería, por ejemplo; ya tenemos comunicación con los diferentes cuerpos de seguridad para que no nos pase otra vez, porque siguen estando de alguna manera no con movimiento normal”.

El funcionario aseguró que existe el suficiente apoyo por parte de la corporación de seguridad pública de San Juan del Río para vigilar e implementar diversas estrategias en afuera de las instituciones, pero los momentos de ausencia de vigilancia, es aprovechada por los delincuentes escolares para cometer el ilícito.

Finalmente pidió el apoyo de la ciudadanía para denunciar personas sospechosas afuera o adentro de las escuelas, a fin de evitar que se cometan este tipo de actos y que lo único que generan es perjuicio en contra de los estudiantes al vulnerar el sitio donde se les imparte educación pedagógica.