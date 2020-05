Covid-19 amarga a industria del vino

QUERÉTARO, Qro.- (OEM-Informex).- La Ruta del Queso y Vino ya fue afectada por el confinamiento del Covid 19, reporta pérdidas por 800 millones de pesos y casas productoras como Freixenet y La Redonda adelantan que suspenderán las vendimias de este año.

Adolfo Barrón Romero, fundador de esta Ruta, director de Viajes y Enoturismo y presidente del Comité de Pueblo Mágico de Tequisquiapan, detalló que además 14 firmas locales de quesos artesanales también sufren el impacto de la contingencia sanitaria.

El enoturismo queretano –lamentó- está “desesperado” derivado de que los eventos se han cancelado en puentes largos, las vacaciones de Semana Santa, festejos por el 10 y 15 de mayo, y ahora las vendimias; además, las vacaciones de verano se tornan complicadas porque no deberán realizarse eventos masivos.

“Ya son dos meses que las vinícolas y queserías no tienen visitas, lo que implica que no tienen capacidad económica para realizar eventos magnos. Los vitivinicultores prefieren seguir con la producción. El proceso del vino no se detiene, esto tiene que avanzar para no perder hasta la producción y cosecha de la uva. Es bastante difícil”.

Recordó que en Querétaro hay 28 vitivinícolas y unas 20 realizarían las fiestas de la Vendimia a partir de mediados de junio; no obstante compañías fuertes como Freixenet las cancela y mientras que La Redonda las suspende. Solo habría posibilidad para las que las realizan en agosto y septiembre hagan algún evento simbólico.

“Justo en esta época inicia el atractivo en los viñedos, las uvas están en pleno desarrollo y es muy atractiva esta Ruta. Está afectando a los eventos enológicos como la Feria de la Paella, las Vendimias, que no se van realizar porque no se sabe cuándo abrirán completamente los establecimientos”.

CERO MASIVOS

Las vinícolas –advirtió- no podrán tener aglomeraciones de 10 mil personas, aún y cuando la cuarentena se levante seguramente las normas cambiarán para la autorización de eventos.

Adolfo Barrón subrayó mencionó que en estos momentos se arman protocolos de producción para la Ruta del Queso y Vino, “analizamos qué podemos hacer algo novedoso, ampliar horarios, trabajar pequeños grupos de 15 personas para recorridos boutique... Si antes al mes se recibían hasta 20 mil personas en una vitivinícola ahora serán 5 mil”.