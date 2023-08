Crece drogadicción en menores de edad

La drogadicción entre menores de edad es uno de los principales problemas que están azotando a la comunidad de El Coto, en San Juan del Río, toda vez que se ha detectado que el consumo de sustancias comienza desde los 14 años de edad, siendo los varones los más afectados, señalaron vecinos de este sitio quienes solicitaron mantenerse en el anonimato.

Afirmaron que el alza en casos de menores con problemas de drogadicción se ha observado en los últimos años, esto debido al incremento de los puntos al interior de la comunidad donde se venden distintas sustancias. Dijeron que el consumo de las llamadas drogas duras, desbancó al alcoholismo, problema que era común entre adolescentes y jóvenes.

“Antes el problema entre los jóvenes era el alcoholismo, a temprana edad empezaban a tomar alcohol y los veías que andaban en las calles con la cerveza en la mano. Hoy, lamentablemente, eso ya no es así. Ahora los ves y te das cuenta de que andan bien metidos en las drogas. Son chavos de 14 años los que empiezan con las adicciones y así se siguen hasta que son adultos”, comentó un vecino.

Señalaron que la sustancia que más se consume entre los menores de edad es la metanfetamina, o conocida comúnmente como “cristal”. Agregaron que también existe el consumo de marihuana, aunque en menor medida entre los adolescentes y jóvenes, toda vez que quienes suele consumir esta droga son los adultos.

Aseveraron que la drogadicción ha acarreado consigo otros problemas como la inseguridad, especialmente en los que respecta a robos a casa-habitación. Apuntaron que de manera frecuente se presentan casos de robo, donde sujetos ingresan a los domicilios para sustraer diversos objetos como herramientas, bicicletas, cables de cobre, entre otros; esto con la intención de comercializarlos en el mercado negro y con ello conseguir recurso económico para comprar las distintas sustancias que consumen.

“El problema no es la drogadicción, nada más. Que sí, es grave, para qué decimos que no. El problema es que esos mismos jóvenes que andan bien metidos en las drogas son los que cometen los robos en la comunidad. ¿Y por qué lo hacen? Pues para conseguir dinero y comprarse sus dosis (…). Creo que es un tema que está pasando en varias comunidades, no nada más en la nuestra y por eso hay que ponerle atención porque se vuelve más complicado”, dijo una lugareña.

Finalmente, El Coto es otra de las comunidades donde se ha detectado el consumo de drogas desde temprana edad. Anteriormente, las autoridades auxiliares de El Organal y Santa Matilde afirmaron a El Sol de San Juan del Río que dentro de sus localidades se había identificado a adolescentes de 12 y 15 años que iniciaban con la ingesta de “cristal”.