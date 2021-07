Cruz Roja llama a la prevención

El presidente del patronato de la Cruz Roja delegación San Juan del Río, Eugenio Deméneghi Zilly exhorto a los sanjuanenses a fortalecer las medidas de prevención contra el contagio de Covid-19, toda vez que las autoridades en materia de salud en Querétaro, han informado de un creciente número de contagios, lo cual augura haría un cambio de escenario, lo cual afectaría a todos los sanjuanenses.

Recordó que con el cierre de actividades que se presentó durante el 2020 y 2021, la Cruz Roja dejó de recibir ingresos importantes por el trabajo que realizan, principalmente en capacitaciones con empresas o bien en la cobertura de eventos multitudinarios, mismos que son necesarios para brindar servicio a la población, ejemplo que dijo, no debe de perderse, pues no sólo la Cruz Roja tuvo afectaciones, sino que toda la población en general, tal es el caso de los comercios que no tuvieron las mismas ventas y sobre todo, muchas personas que perdieron sus empleos, lo cual dijo, debe ser un motivo fundamental para fortalecer las medidas preventivas.

Esto sin mencionar las vidas que ha costado esta pandemia, sobre todo para quienes están relacionados con la atención médica y en este caso dijo, Cruz Roja estuvo siempre presente en la atención de las personas, lo cual, dijo, es un tema que es necesario evitar.

Ante dicho escenario, reiteró la importancia de mantener las medidas preventivas como son el uso de gel antibacterial, cubrebocas, y respetar la sana distancia, aunado a que enfatizó que lo más importante en estos momentos, es evitar reuniones multitudinarias o festejos masivos, pues estos son gran parte de los impulsores de la ola de contagios que hoy amenaza nuevamente el escenario de movilidad que se tiene.