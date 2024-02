Cultivos resultan dañados derrames de “huachicol”

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves, dio a conocer que del 2023 a la fecha, se tienen identificadas hasta 80 hectáreas siniestradas por el derrame de hidrocarburo en la región.

Dijo que se trata de áreas agrícolas ubicadas en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, superficie que afirmó, principalmente, está dedicada a la siembra de maíz, generando que estos espacios sean improductivos dado la magnitud de las afectaciones.

“Si nos ha llegado a afectar, ya ve que luego hay fugas y fugas considerables, particularmente donde encuentran un terreno disparejo, pues si se encharca la gasolina o el diésel y afecta esa tierra, un terreno fértil lo vuelve a improductivo, donde hemos visto más afectaciones es en Tequisquiapan, San Juan del Río no me diga, particularmente en la zona de Loma Linda hacía Senegal de las Palomas, todos estos lugares”.

El líder campesino aseguró que los productores afectados, muy pocas veces reciben algún tipo de pago indemnizatorio, ya que optan por evitar dejar de sembrar por varios ciclos agrícolas, pues dijo que el trámite para reparar las tierras, es costoso, por ello, mejor esperan a que pase el tiempo.

“En Pedro Escobedo igual en la zona de la Dolores de Ajuchitlancito, actualmente se han contabilizado en general 80 hectáreas afectadas, aparentemente esto no es culpa de Pemex, pero tienen ellos su guardia, su policía y pues no ayudan, cuesta trabajo indemnizarlos, hay quienes desgraciadamente por lo que se van a llevar de tiempo, gastos y abogados, mejor no hacen nada”.

Francisco Javier Perrusquia Nieves, presidente de la Unoceq. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

Mencionó que existen casos en los cuales los productores reciben alrededor de 100 mil pesos como pago de indemnización por las afectaciones registradas en sus tierras, sin embargo, aseguró que es mayor la pérdida, ya que tienen que esperar a que pasen varios ciclos agrícolas para reanudar la actividad en estas tierras.

“Quienes han demandado indemnización, al final si han tenido indemnización de Pemex, depende mucho del abogado, pero cuando se da una indemnización se dan unos 100 mil pesos por hectárea, porque son terrenos que no van a poder sembrar en cinco ciclos agrícolas, la tierra la tienen que estar moviendo y aplicando materia orgánica para seguir produciendo”, concluyó.