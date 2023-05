Cumplió 60 años el mercado Reforma

Este jueves 25 de mayo, el mercado Reforma de San Juan del Río cumplió 60 años de operación y los comerciantes aseguraron que tienen muchas anécdotas por platicar y que al paso de los años, muchos de los locales han tomado una tradición para el consumo de la gente de esta demarcación.

Tal es el caso del pasillo donde venden dobladitas de guisados que son elaboradas por cocineras de algunas comunidades, ahí ofrecen además gorditas de trigo, queso de Santa Matilde o El Sitio, aunque recientemente también venden tacos dorados de pollo salchicha y pata.

Otro de los rincones con mucha tradición en este lugar es el de la ropa nueva que se encuentra cerca del altar a la Virgen de Guadalupe, patrona de los comerciantes, a quien diariamente le ruegan por mejorar sus ventas sin olvidar los negocios en los que se ofrecen artesanías y utensilios para la cocina a base de barro y mimbre.

Quienes realmente han forjado grandes amistades con la clientela son los propietarios de las frutas y verduras, así como lo mencionó el señor Agustín Ruiz Paredes, quien también, en su momento, se desempeñó como secretario general del mercado, y detalló el profundo amor que le tiene a su labor porque viene de otras generaciones atrás y busca seguir impulsando el comercio entre sus hijos

"Ya somos como cuatro generaciones los que hemos pasado por aquí, es un placer atender a los clientes, muchos de ellos son mis amigos y no estaría aquí sin mi papá que fue quien me enseñó a trabajar en el mercado, me siento contento de ser parte de los primeros 60 años de nuestro mercado".

Ahora bien, al recapitular algunos de los comercios que son famosos en este mercado se encuentran las carnitas de “El Vaca” o las, San Juan, los tacos de “El tribi”, fondas como la de Laurita o Las Cazuelas, que incluso comenzaron antes de que se edificara el inmueble.

Pero a esto se suma lo longevo de la infraestructura en donde se ubican las carnicerías, con personajes que le han dado vida al mercado, y que ahora siguen con el legado que les dejaron sus padres.

Cabe mencionar que en la actualidad, los comerciantes de la sala baja, que está cerca de los lavaderos, esperan que se consoliden proyectos para renovar algunos pasillos y tener un mercado más digno en el que puedan prevalecer por otros 60 años más.