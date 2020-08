Cuotas escolares son voluntarias: USEBEQ

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) dio a conocer que las aportaciones que recaudan los padres de familia son voluntarias y no están sujetas a una contraprestación del servicio educativo, por lo que no afectan el regreso virtual o presencial a las actividades educativas.

A través de un comunicado la dependencia estatal citó que en las escuelas públicas no se cobra cuota de inscripción por parte de la autoridad educativa, toda vez que en las escuelas públicas se conforman los Comités de Padres de Familia, quienes son electos en una asamblea y son los que recaudan y administran las aportaciones voluntarias, lo hacen a través de una cuenta bancaria o en casos muy particulares en efectivo.

Mencionó que las aportaciones voluntarias son aplicadas por los padres de familia con base a un plan de atención de necesidades que trabajan los propios representantes junto con los directores de cada plantel y serán ellos, cuando se regrese a la actividad escolar, quienes podrían determinar el destino de las aportaciones voluntarias.

Exhortó a los padres de familia a no generar concentraciones en las escuelas para este fin, hasta no estar en semáforo epidemiológico verde y el Comité Técnico de Salud lo establezca, no podremos hacer actividades o reuniones en los planteles educativos.

En caso de alguna duda respecto a este tema, en San Juan del Río los padres de familia se pueden comunicar al teléfono 427 238 6000, extensión 3020, del departamento de participación social.