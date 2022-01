Daniel Cruz, queretano pintor de colibríes

Hay artistas para los que la naturaleza es una parte esencial en sus obras. La naturaleza y el arte siempre han ido de la mano, recientemente muchos artistas la han utilizado como parte de sus obras.

Un ejemplo es Daniel Cruz Sánchez, joven queretano que ha logrado cautivar a quienes conocen su trabajo en óleo y acrílico; lienzos donde destaca sí la naturaleza, pero particularmente los colibríes. Entrevistado en DIARIO DE QUERÉTARO, el artista compartió el motivo por el cual se le identifica con esta ave a las que se le han atribuido un sinfín de leyendas.

“Es una historia algo larga, me remonta a mi infancia, mi abuela me contaba que cuando yo deseaba tanto una cosa el colibrí se robaba mis deseos, mis pensamientos y los depositaba en una flor para que se pudieran hacer realidad, entonces fue algo que a mí de pequeño me cautivó bastante”.

Daniel Cruz inició su trayectoria como artista plástico hace 12 años en el andador Libertad en la capital queretana, donde al aire libre exponía cada fin de semana su obra, actualmente este pintor autodidacta participa en una exposición permanente en dos galerías Tequis Art en Tequisquiapan y los Laureles en la ciudad de Querétaro.

Agregó que también está realizando un importante proyecto pictórico en los pueblos mágicos de Amealco y Tequisquiapan, porque recalcó es de su interés llevar su obra a los 18 municipios con la intención de plasmar en un lienzo los principales atractivos de cada lugar y poner así al alcance de la población la cultura a través de la pintura

