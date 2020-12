Daniela Cruz, aspira a la candidatura por la presidencia de San Juan del Río

Carmen Daniela Cruz Altamirano es la primera mujer que levanta la mano como aspirante a la candidatura para la Presidencia Municipal de San Juan del Río por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que a diferencia de otros aspirantes por este partido, no cuenta con capital económico, pero sí con ganas de trabajar con la gente y con el respaldo de un sector de militantes que por años han mantenido la lucha política y social desde la izquierda.

Consideró que es un momento coyuntural en la política mexicana, sobre todo por el tema de paridad y equidad de género, por lo que al ver que existen por lo menos cinco hombres que aspiran a la Presidencia Municipal, identificó que era necesario que también haya mujeres que levanten la mano y espera no ser la única.

Reconoció que los demás aspirantes “Llevan un camino andado, mucho más adelantado que el mío, algunos de ellos ya han participado en otras contiendas (…) Recursos económicos no los hay, creo que es una percepción de la antigua política, que se necesita dinero para obtener una candidatura (…) tampoco creo que sea un factor principal, porque el trabajo legitima”.

Es egresada de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en Diseño Gráfico, cuenta con 34 años de edad y desde muy joven inició una carrera política de izquierda, en el año 2000 formó parte del proceso de registro de Morena, donde milita desde 2016. En los comicios de 2018 su nombre estuvo en la planilla de regidores. También participó en asociaciones civiles dedicadas a la protección animal y es fundadora de una colectiva feminista.

“Nos corresponde como mujeres, y más como militantes, hacer este espacio, no de apoderarnos, no de arrebatarlos a nadie, sino más bien de hacerlos propios como nos corresponde, porque como mujeres tenemos capacidad, sensibilidad y consciencia de poder hacer política y, si ahora, en este momento político se está dando la oportunidad gracias a otras compañeras que lo han trabajado, yo misma he trabajado en estos temas, pues es un compromiso ocupar estos espacios”.