Defiende edil reubicación de comerciantes

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, defendió la decisión de reubicar a los comerciantes de antojitos mexicanos a las espaldas del Jardín Independencia, esto tras el posicionamiento que hizo la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) donde manifestó su inconformidad con la medida, argumentando que no se apega a la formalidad que promueve este organismo.

En entrevista, el edil señaló que esta decisión se tomó luego de que semanas atrás los comerciantes sufrieron afectaciones por las lluvias que hubo en el municipio, toda vez que en la calle en la que encontraban el nivel de agua subió algunos centímetros, además de que coladeras colapsaron.

Asimismo, reconoció que al momento de proponer el espacio no se consideraron estos aspectos y que por ello decidieron la reubicación, a fin de que las personas que salen a vender este tipo de alimentos cada fin de semana, cuenten con un lugar digno para hacer su labor y atender a sus comensales.

“No es digno, no le calculamos, la verdad es que ni las amigas ni los amigos de los antojitos mexicanos del Centro Histórico no le calculamos a que la callecita donde nos habían hecho el favor de acomodarse es un arroyo, no solamente vehicular, sino de agua. Entonces llegaron conmigo a finales de la semana pasada (…), y nos mostraron gráficas, no es digno. Además, se salía el agua del drenaje sanitario (…), la verdad es que era incluso insalubre”, comentó.

Aseguró que la acción que se tomó es para apoyar a las familias sanjuanenses que se dedican a esta actividad; además de que dicha medida no es algo nuevo y que con ella tampoco se busca ampliar los comercios semifijos en las inmediaciones del Centro Histórico de la ciudad, sino mantener aquellos que ya están establecidos.

Asimismo, refirió que se busca que crezca la economía tradicional que representan los comercios, pero a través de un orden y en otros puntos de la ciudad. Aseveró que para ello se ha estado autorizando la colocación de algunos tianguis en distintas zonas de la demarcación, esto previa autorización de los vecinos del sitio y con la condición de que se establezcan únicamente comerciantes de San Juan del Río.

“Hemos estado autorizando nuevos tianguis, incluso por primera vez creo que tianguis nocturnos, ya con un poquito mayor de espacios y de frecuencia, porque la economía que más nos interesa es la economía familiar y hay que cuidarla, hay que dinamizarla, hay que atenderla con orden, con la aprobación de los vecinos, siempre es lo único que les pido; y que los comerciantes sean de San Juan del Río”, apuntó.