Denuncian ante FGE muerte de caninos en San Juan del Río

Animalistas del municipio de San Juan del Río presentaron ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia por envenenamiento de varias caninas en la ciudad, acto con el cual, piden ser castigado conforme a la ley.

A decir de integrantes del Escuadrón Mascota SJR A.C., el envenenamiento de varias perritas en el centro de la ciudad, fue denunciado ante la Fiscalía, por ello, con el número de Carpeta de Investigación CI/SJR/6481/2023, tienen la esperanza de que haya castigo para quien cometió dichos actos, ya que si bien, eran animales callejeros, aseguraron que es necesario que haya castigos ejemplares para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos.

Pidieron a las autoridades estatales, iniciar las investigaciones correspondientes, ya que estos hechos se registraron en pleno centro de la ciudad y no descartaron que en estos espacios, haya cámaras de videovigilancia que pueda aportar pruebas a las investigaciones.

“Lo que estamos pidiendo es que haya castigo para quien cometió este tipo de hechos, es lamentable que hayan envenenado a las perritas, si bien, son animales que estaban en vía pública, todos habían sido esterilizados, vacunados y desparasitados por parte del Escuadrón Mascota, no se tenían reportes de que eran agresivas, todo lo contrario, había personas que les ponían su comida y agua porque cuidaban algunas calles”.

Aseguraron que no solo esta agrupación, sino las demás que participan en las labores de cuidado y rescate animal, estarán al tanto de los avances que se tengan en las investigaciones, ya que se trata de seres vivos que merecen dijeron, ser respetados y no ser agredidos ni violentados como en este caso se dio.

“Pedimos que haya justicia, mucha gente piensa que los animales no merecen ser respetados, pero todo lo contrario, son los que más merecen ser respetados porque no molestan a nadie, no cometen actos en contra de las personas, por eso es que estamos pidiendo justicia para las perritas que fueron envenenadas”.

Finalmente, agregaron, que se presentaron pruebas de estudios médicos que se practicaron en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA), de la UNAM Tequisquiapan, con la finalidad de que haya pruebas de lo sucedido.