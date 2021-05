Denuncian desabasto de medicina en el IMSS

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la región, Dimas Peralta Alegría denunció la falta de medicamento en farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre ellos, con el que se trata la epilepsia, situación que hasta el momento ha generado afectaciones entre sus representados.

“Ya hemos estado hablando con las personas que están encargadas en el Seguro Social respecto a la falta de medicamentos, no hay medicamentos, vamos a tocar puertas porque urge el abastecimiento de medicamentos para los trabajadores, muchos de ellos tienen enfermedades, por ejemplo epilepsia, que son medicamentos muy caros y que no los hay, los trabajadores no tienen los recursos necesarios para comprar esos medicamentos por lo tanto si urge que empecen a retomar su papel de darles la seguridad social al trabajador que es su obligación”.

Esta necesidad médica, provoca afectación en la economía familiar, toda vez que los trabajadores tienen que desembolsar hasta tres mil pesos para cubrir el gasto médico, situación que se ha presentado entre seis trabajadores en las últimas semanas, por ello la urgencia se solicitar a los representantes del IMSS en el estado, atender dicha solicitud de los derechohabientes.

El dirigente sindical precisó que la parte patronal de dicha agrupación, en tiempo y forma cumple con sus respectivas aportaciones ante el IMSS, por tal motivo, solicitó a la autoridad de salud, el cumplimiento de sus obligaciones a efecto de evitar gastos por parte de los representados para atención en sus distintos padecimientos.

Finalmente dijo que, a través de los representantes sindicales, se estará dando seguimiento a dichas peticiones de los trabajadores, a fin de regularizar el servicio medico y abasto de medicamento entre los afiliados a la CROC.