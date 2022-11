Desabasto de agua potable se agudiza en Tequisquiapan

El desabasto de agua potable en el municipio de Tequisquiapan se agudizó en los últimos meses provocando que miles de familias se queden sin el recurso natural hasta por cuatro días.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde tequisquiapense, José Antonio Mejía Lira, quien aseguró que 20 mil habitantes de cuatro puntos específicos de la localidad se tienen identificados como afectados, por ello se solicitó a la Comisión Estatal del Agua (CEA), atender la carencia que hoy se ve reflejada en los hogares de esta demarcación.

“Tenemos que reconocer que hay una inoperancia por lo menos en el municipio, hay un pozo que está dando muchos problemas año con año, ya lo hemos reportado, ya lo hemos señalado, yo ya lo hablé con el titular de la CEA que amablemente se dispuso a mandar de inmediato una bomba pero de acuerdo a nuestros técnicos, parece que es un problema de ingeniería electromecánica”.

Los puntos identificados con este tipo de problemas son: La Magdalena, Barrio de San Juan, Los Tepetates y parte de la zona oriente del municipio, lugares en los cuales informó que se ha tenido que implementar un programa emergente de apoyo para los ciudadanos a fin de aminorar los estragos de la escasez.

“Tequis no merece que nos falte el agua, ya no solo es un día sino han sido cuatro días en zonas muy pobladas como La Magdalena, parte del Barrio de San Juan, la zona oriente, parte de Los Tepetates, ya estamos tomando cartas en el asunto y estamos en coordinación con el titular del estado, ya se están tomando cartas en el asunto, estamos nosotros muy pendientes porque el vital líquido con unas horas que nos falte, nos está faltando parte de la vida”.

El edil de Tequisquiapan comentó que se tiene continua comunicación con la CEA para dar solución a los habitantes de esta localidad y evitar que se sigan viendo afectados por la escasez del servicio hídrico, el cual cada vez se hace en más días.

“Tuvimos que hacer un plan emergente para dotar a algunas familias con pipas de agua limpia, pero esa no es la solución, la solución debe ser de fondo, hay un compromiso, me parece que ya cambiaron bombas nuevas y esperemos que no solamente sea la bomba, sino hagan una revisión técnica de fondo de toda la infraestructura de toda la red de distribución”, concluyó.