Desaparece fauna en zonas ejidales

Los ejidatarios del municipio de San Juan del Río externan su preocupación por los efectos que ha generado el cambio climático en algunas de las zonas ejidales de esta localidad y a decir del integrante del sector, Esteban Uribe Reséndiz, se ha tenido una clara reducción de la fauna silvestre en estos sitios.

El oriundo de Paso de Mata, dijo que desde el año pasado los integrantes de este sector empezaron a identificar menos población animal de conejos, liebres, zorrillos, tlacuaches y algunas especies de aves, esto atribuyéndole a que no ha llovido, pues dijo que comúnmente ellos que andan en las milpas, se dan cuenta de estos animales, pero tienen varios meses que han empezado a desaparecer.

Comentó que antes era común observar las madrigueras de estas especies por donde quiera, pero ahora es complicado y en las zonas en donde había constatado que no hay, por eso, afirmó que resulta preocupante para ellos, pues dijo que es un indicio de la gravedad que hay con el cambio climático.

“Tenemos pérdida de fauna, en el campo ya no hay conejos como antes, ya no hay liebres, ya no hay nada, ni palomas, ya mero, ni pájaros, han buscado ya emigrar, se han cambiado de lugares”.

El ejidatario dijo que a medida de sus posibilidades colocan agua en pequeños abrevaderos para ayudar un poco a los animales silvestres, sin embargo, dijo que es insuficiente porque además es poco el alimento que además consiguen, toda vez que tampoco hay cultivos de maíz u otros granos.

Esteban Uribe Reséndiz, ejidatario de Paso de Mata. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

Se dijo lamentar que este tipo de ejemplares vivan los efectos climáticos, pues aseguró que son los principales en tener repercusiones con las ondas de calor que además se han estado presentando, pues sin alimento ni agua, dijo que es posible que no logren sobrevivir.

Esteban Uribe no descartó que haya ejidos en los cuales haya mayores afectaciones de la fauna por esta misma causa, pues dijo que hay más lugares en donde se tienen otro tipo de ejemplares, por lo que afirmó que los integrantes de este sector, confían en que pronto haya lluvias para que haya un respiro no solo en el campo sino entre los ejemplares silvestres.