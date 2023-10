Descarta Calzada buscar candidatura

El ex gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, no tiene interés en participar como candidato en el próximo proceso electoral del 2024, en el que aseguró, habrá una competencia difícil, porque "no hay nada ganado hoy en día".

"Por lo menos en la que viene yo no participaré, y dudo mucho que en algunas otras, pero nunca hay que cerrar la puerta; en ésta no tengo ningún interés en competir", aseguró el ex mandatario, quien dijo que su esposa Sandra Albarrán, tampoco está interesada en ser candidata.

Local

Dijo no estar informado si en lo local hay avances en la conformación del Frente Amplio por México, pero mencionó que dependerá de la dirigencia estatal y del dirigente nacional, Alejandro Moreno, la posibilidad de que esta alianza se replique en el estado.

Coincidió con la secretaria de gobierno estatal, Guadalupe Murguía, en que la próxima elección será muy competida. Refirió que si bien Morena tiene buenos cuadros, y según las encuestas, hay una ventaja del PAN, “la competencia no será sencilla”.

Agregó que independientemente de una posible alianza, el PRI se tiene que preparar para ir solo en algunas posiciones, con los candidatos que quieran participar. El ex gobernador consideró que el PRI tiene gente talentosa y con experiencia, por lo que logrará más posiciones.

“Yo creo que el PRI va a crecer, refiriéndome en lo local, va a lograr más posiciones, evidentemente tenemos cuadros que están capacitadas y capacitados, que están trabajando de manera permanente; yo creo que le va ir bien, el PRI tiene que confiar en sus cuadros y en su trabajo”.

Y sobre el escenario nacional, señaló que será una elección compleja, por lo que Xóchilt Gálvez, tendrá que hacerse acompañar de los mejores perfiles en todos los distritos locales y federales. No obstante, dijo que no hay tarea imposible.

“Tienen que escoger bien quien va acompañar este gran esfuerzo nacional, no es nada más la labor de una sola persona, es una labor en conjunto, de un conjunto grande”, dijo el ex gobernador.

Añadió que si bien el PRI no está gobernando en Querétaro, sí cuenta con una fuerza importante en algunos distritos o municipios, por lo que se tiene que hacer un ejercicio a conciencia y tomar una determinación, “pero sin duda alguna, el PRI suma”.