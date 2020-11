Descarta Tania Ruiz candidatura

Tania Ruiz Castro descarta estar en búsqueda de una candidatura para un puesto de elección popular, dijo que se mantendrá al margen de los comicios del 2021, pues su compromiso actual está en seguir con el apoyo al Heroico Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.

Debido a que su nombre surge de forma continúa en las apuestas políticas en las que es vinculada con diversos partidos, la Presidenta del Consejo Directivo de Prevención y Ayuda A. C. agradeció ser considerada, pues dijo que por lo menos cuatro fuerzas políticas la invitaron a participar, sin embargo, subrayó que sus planes por ahora son otros.

“Mi partido, como siempre lo he dicho desde el día uno, son los bomberos, ése es mi compromiso, a mí me gusta comprometerme al 100 con lo que está en el momento pasando por mi vida. Éste no es el momento para mí, he tenido la fortuna de ser tomada en cuenta, sí han platicado conmigo, pero les he externado que mi interés ahorita no está en participar en las boletas del próximo año (…) Estoy descartada para esta elección”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de reconsiderar una vez que inicie 2021 y haya definiciones más claras, dijo que “es de sabios cambiar de opinión”, sin embargo, reconoció que hay otro aspecto por el que se descarta y es que Gustavo Nieto Chávez podría participar en la próxima contienda electoral y si ella también se postula sería incómodo para sus hijos.

“Honestamente, está el papá de mis hijos queriendo participar, yo no sé si vaya a ser candidato, pero creo que lo que no estaría padre sería que la mamá de un lado y el papá del otro, porque definitivamente yo no iría abanderando al partido al cual renuncié, no estaría padre para mis hijos”.

En caso que el ex presidente municipal, Gustavo Nieto, sea el candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó que lo vaya a acompañar en campaña, insistió en que se mantendrá al margen del proceso electoral.