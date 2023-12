Descartan aumento en predial

El presidente de la comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso Local, Gerardo Ángeles Herrera descartó que la ley de ingresos del municipio de San Juan del Río cuente con nuevos impuestos o algunos incrementos en el predial, dado que se ha estado revisando este tipo de temas con el área de finanzas.

Durante su visita al municipio sanjuanense, el legislador local comentó que en estos días se llevó a cabo una mesa de trabajo con los secretarios y directores de finanzas de los 18 municipios para conocer el contenido de las leyes de ingresos y en todos no existe el interés de generar algún tipo de aumento para el 2024, por lo que consideró una buena acción por parte de los Ayuntamientos.

Local Acuerdan San Juan del Río, San Joaquín y Amealco mantener el predial

“Ahorita estamos en el análisis de las leyes de ingresos, ayer tuvimos reunión con los secretarios y directores de finanzas de los diferentes municipios, los siguientes días estaremos en eso, revisando el paquete fiscal, estamos todavía próximos a anunciar cuándo será la sesión de Comisión, será esta misma semana, los municipios no están registrando incrementos, no ponen nuevos impuestos, no están subiendo nada, creemos que es muy positivo que todos sean muy conscientes de la situación que se está viviendo y este año no se espera incrementos en los municipios”.

Mencionó que los municipios han hecho un esfuerzo para contar con una buena recaudación, por ello, en su gran mayoría como es el caso de San Juan del Río, han recurrido a varias estrategias, a fin de contar con recurso propio para atender necesidades sociales con mayor prioridad.

“No habrá incrementos en los prediales por lo que nos entregan y por lo que estamos analizando”, citó el diputado local, por lo que se espera que en breve se cuente con la aprobación de las propuestas hechas por los mismos gobiernos municipales, a fin de brindar apoyo a las familias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De esta manera es como afirmó que a los diputados locales les toca velar por la aprobación de las leyes de ingresos, de ahí que “la distribución de los recursos y egresos lo hace cada cabildo”.