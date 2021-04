Descartan eventos por Día del Trabajo

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la región, Dimas Peralta Alegría descartó la participación de los agremiados a esta central obrera al desfile del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo debido a los casos de contagio por Covid-19 que aún se siguen registrando.

Explicó que ante la posibilidad de llevarse a cabo este año con menor cantidad de trabajadores y medidas de seguridad sanitaria por el Covid-19 el tradicional desfile del Día del Trabajo, se llevó a cabo una reunión entre los integrantes de la mesa directiva de la CROC y se concluyó en la inviabilidad de participar para reducir los riesgos de contagio.

“Se acordó que no participarán los trabajadores de nosotros, se ha comentado que a lo mejor este año ya se tendría desfile con poco trabajadores y la sana distancia, pero nosotros determinamos que no habrá participación de la CROC porque aún es muy riesgoso que se concentren por pocos que sean, decidimos que no participarán”.

El dirigente comentó que, aunque la vacunación contra Covid-19 en el municipio está en desarrollo, eso no garantiza que los contagios se reduzcan, ya que existe un gran número de la población si vacunar y con riesgo de contagiarse y re contagiarse, por ello la medida preventiva por parte de la CROC de evitar participar.

Finalmente comentó que las empresas croquistas se han mantenido en apego a los lineamientos sanitarios que las autoridades competentes han establecido por ello, aunque con menor cantidad de trabajadores se desfile el 1 de mayo por parte de otros sindicatos, la CROC no participará.