Descartan paso de Caravana de Madres Migrantes

El presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., (EMGM), Martín Martínez Ríos, descartó el paso de la Caravana de Madres Migrantes este año por el municipio de Tequisquiapan dadas las condiciones de inseguridad que existen en varios puntos del país.

Indicó que desde hace varios años esta movilización de mujeres buscadoras de sus familiares no se ha dado, debido a que consideran algunos sitios de inseguridad en varios estados, por ello, desde hace algunos años que han dejado de transitar por el Pueblo Mágico.

“Este año no nos han dicho nada, ya tiene varios años que no pasan no solo por Tequisquiapan sino por varios partes del país porque no hay las condiciones, vemos que cada vez se vuelven más vulnerables las madres buscadoras y no solo de otros países sino de México, si he preguntado para apoyarles y estar atendiéndolas como en otros años, pero en esta ocasión, al parecer no pasarán”.

El presidente de la EMGM comentó que se tiene previsto en todo caso, brindar apoyo a las mujeres buscadoras que así decidan caminar por varios estados en la busca de sus familiares, de quienes dejaron de saber rumbo a su trayecto hacía Estados Unidos.

Martín Martínez Ríos, presidente de la EMGM.

Martínez Ríos aseguró que por varios años este grupo de mujeres provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y de otros países cruzaron por el municipio tequisquiapense para buscar a sus familiares, sin embargo, desde la pandemia por Covid-19 se dejó de hacer y actualmente, por las condiciones de inseguridad.

“Desde la emergencia sanitaria ya no pasaron a Tequisquiapan, ya no había las condiciones, este año iban a ver si caminarián por los estados que precisamente recorren para llegar al norte del país y a Estados Unidos pero ya no se nos ha informado de nada porque parece que no hay las condiciones, pero en la Estancia del Migrante por supuesto que estaremos a la espera por si deciden caminar”.

La caminata que se realiza por parte de la Caravana de Madres Migrantes, mencionó, que regularmente comienza a partir del segundo trimestre del año, con la intención de visitar varios estados y concluir meses antes de que termine el año.

“Ya van varios meses que han pasado y no se ha sabido de nada por eso creemos que no habrá, si hay caravanas pero son de migrantes, están partiendo del sur, pero de las Madres Migrantes no hay nada”.