Descartan restauranteros afectaciones por nueva disposición de ley

Restauranteros del municipio de San Juan del Río, descartan afectación económica por las nuevas modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, derivado de las adaptaciones que desde hace varios años han estado realizando para las personas que consumen el cigarro.

Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia, quien aseguró que si bien esta nueva modificación implica varios ajustes, los restauranteros desde hace varios años han tenido que realizar modificaciones en la infraestructura de sus negocios, como el área para fumadores, pero en esta ocasión, tendrá que ser al aire libre, aspecto que lejos de afectar beneficia, ya que se trata de dos muros y sin la venta de alimentos o bebidas.

“En el caso de los que pusieron anteriormente una área para fumadores, cerrada, con aire y demás adecuaciones, ahora ya se considera una área cerrada, entonces esa inversión que se hizo ya no será útil, ahora solo tendrán que descubrir el techo y sus muros y sin aire artificial, tendrán que estar a distancia para que el humo no se filtre, en las entradas de los negocios, el que desee fumar tendrá que estar a 10 metros de distancia, entonces, no hay mayor modificación ni inversión, es sólo una ampliación a la ley de lo que ya venimos implementando”.

Local Pide diputada ver los beneficios en la salud del nuevo reglamento de la Ley de Tabaco

Aseguró que si acaso los restauranteros tendrán que alejar las áreas para fumadores y retirar los techos y muros así como evitar la exhibición de cajetillas, aspectos que dijo en la mayoría de los lugares se tiene, pues consideró que la mayoría de los integrantes de este sector es sensible con la población no fumadora y que así como quien lo consume, merece respeto al momento de consumir sus alimentos y bebidas.

“Yo no vislumbro que vaya a ver una pérdida económica mayor en esta ocasión o que pueda poner en riesgo la economía de algún negocio por prohibirle a la gente que fuma o un grupo de sector que fuma, a los negocios se va a disfrutar de la comida, a tomar un trago, a platicar etc., y no específicamente a fumar, entonces los que son fumadores tendrán sus áreas de fumar y se tendrán que adaptar a esas zonas y no por eso van a dejar de consumir alimentos o bebidas, será un proceso de adaptación a la nueva norma, ya tenemos la primera ley y ahora es una ampliación de esa ley, adecuaciones”.

Recordó que estas modificaciones a la ley se dieron a partir del 15 de enero, por lo que los 180 agremiados de esta agrupación, buscarán cumplir lo antes posible para fomentar entre la población fumadora las nuevas adecuaciones al momento de consumir el tabaco.

Local Prevén ola de amparos contra Ley anti tabaco

“Siempre el costo de la salud va a ser más alto o será más benéfico a nivel poblacional que una venta del área restaurantera, es volverse a adaptar a estas normas, al principio nos costó un par de años, que la gente saliera a fumar afuera del establecimiento y después ya se hizo común, ahora con esta nueva instrucción, pues bueno, simplemente va a tener que tomar su distancia y se tendrá un proceso de adaptación, lo lograremos nuevamente se adaptará la gente y tendremos que respetar estas leyes que es en beneficio de nuestra salud”.