Desecharán mil cabezas de ganado

Alrededor de mil cabezas de ganado serán desechadas en el municipio de San Juan del Río, esto debido a que son ejemplares cuya productividad terminó y solo genera gastos innecesarios a los productores de las distintas comunidades, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la demarcación, Roberto Jiménez Salinas.

Detalló que esta práctica se está promoviendo entre los grupos ganaderos de localidades como El Sitio, Vaquerías, Santa Rosa Xajay, Tunamanza, entre otras. Asimismo, dijo que esto se lleva a cabo con el fin de reducir el impacto negativo que genera mantener en los hatos aquellas cabezas de ganado que no funcionan para las condiciones y tareas que exige el sector en la actualidad.

“Cuando un animalito ya no está en producción, lo correcto es que te deshagas de él para que no tengas esa carga de tenerle que darle de comer o tenerle que darle agua cuando no te va a dar absolutamente nada más que dolores de cabeza. Eso es lo que estamos haciendo en todas las comunidades o los grupos ganaderos que estamos atendiendo (…), invitándolos a que desechen el ganado que no es productivo, que no es el adecuado para la zona”, comentó.

Explicó que en la mayoría de las ocasiones los ejemplares que van a ser desechados entran en un proceso de engorda para posteriormente ser sacrificados en los rastros, lo cual le permite al productor recibir un ingreso económico que pueden emplear para distintas cosas. Además, puntualizó que esta tarea inició en diciembre pasado y se prevé culminar en mayo de este 2023.

Asimismo, indicó que se está protegiendo a las cabezas de ganado que son jóvenes y están en etapa reproductiva, así como la introducción de razas idóneas para la región, las cuales son empleadas para el consumo humano. Apuntó que se busca una mayor productividad entre los grupos ganaderos del municipio, a fin de que pueden tener mayores ganancias.

“Dejaríamos de tener cabezas de ganado que no nos funcionan y estamos protegiendo a aquellas cabezas de ganado que son jóvenes, que están en una etapa reproductiva o estamos introduciendo sementales para mejorar la raza, de pendiendo de los que ellos quieran (…). Estamos hablando de la época de diciembre y yo creo que hasta mayo, se estarían desechando entre comillas. Se van a engordar, se van a preparar para sacrificio, con las condiciones humanas que esto requiere”, mencionó.

Finalmente, subrayó que en San Juan del Río existe un hato ganadero superior a las 20 mil cabezas que se encuentran en potreros, de las cuales mil serán los ejemplares que serán separados para evitarle problemas a los productores.