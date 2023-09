Destaca escobedense en la Flor del Campo

La escobedense Ivonne Saldaña Leyva destacó en el certamen nacional de La Flor del Campo 2023, donde obtuvo un segundo lugar representando al estado de Querétaro. El evento se realizó a través de varias etapas y en este participaron 32 jóvenes mujeres de todos los estados del país, quienes con una alta preparación representaron a sus entidades dignamente.

La última fase se llevó a cabo en la Ciudad de México, con las representantes de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Veracruz y Yucatán como las seis finalistas.

Círculos “Mi sueño desde chiquita fue participar en el certamen”: Miss New Jersey 2023

Ivonne Saldaña Leyva contó que representar a Querétaro dentro de este certamen fue un orgullo. Destacó que a través de este concurso pudo dar a conocer elementos fundamentales de la cultura de la entidad y sus municipios, como lo es Amealco, toda vez que durante una de las pasarelas portó una vestimenta típica de esta demarcación.

“Para mí me llena de orgullo el representar a Querétaro a nivel nacional, fue una experiencia muy bonita para mí. Iba muy preparada porque yo quería ganar, obviamente. Pero también iba preparada porque no siempre se gana. Estaba bastante tranquila, pensé que iba a estar nerviosa, pero no, me sentía muy segura de mí misma y sobre todo de representar a mi estado que es Querétaro y eso me llena de orgullo”, comentó.

Agregó que La Flor del Campo es un concurso que busca resaltar el papel de la mujer dentro del sector agrícola, que es considerado como uno de los más importantes del país. Agregó que para ella este tipo de eventos permiten empoderar y destacar la importancia que tienen las mujeres dentro del campo, toda vez que ha sido una esfera que por décadas ha sido dominada por los hombres.

Círculos Preparan el certamen “Teen Universe” en el municipio

Dijo que dentro del certamen tuvo la oportunidad de conocer a sus compañeras de otros estados, con quienes creó un lazo importante de amistad. Sobre todo, destacó, esta experiencia le permitió acercarse a gente de otros municipios de la entidad queretana, principalmente a artesanas de Amealco, quienes la apoyaron en vestimenta, pero también la impulsaron para salir adelante.

“Me llevó una muy bonita experiencia, sobre todo grandes amistades y enseñanzas. Conocía dos artesanas del municipio de Amealco, las cuales llenaron mis expectativas y también me dieron la confianza de que si ellas pueden, por qué nosotras no. Entonces, fue muy bonita para mí toda esa experiencia y me siento muy feliz porque ya tenía mucho tiempo que Querétaro no estaba en las finalistas, creo que un segundo lugar no está tan mal”, resaltó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ivonne Saldaña Leyva es originaria de la comunidad de Escolásticas, Pedro Escobedo; tiene 20 años y actualmente estudia la Licenciatura de Administración y Gestión Empresarial. En 2022 fue nombrada como La Flor Más Bella del Campo de la demarcación escobedense.