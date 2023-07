Ana Victoria Estrella, orgullo sanjuanense

La sanjuanense Ana Victoria Estrella Chavero, ganó el certamen de la Flor más bella del campo, con tan solo 17 años. Es originaria de la comunidad de Paso de Mata, comunidad que representó orgullosamente.

“Mi comunidad, tiene gran calidez de la gente, si vas serás bien recibido y acogido, y lo que más la distingue es su gastronomía, en especial las gorditas de maíz quebrado, que se pueden consumir ahí. Nuestra parroquia es de las más grandes y de las más hermosas del municipio, y el Cerro de la caja, subirlo caminando o a caballo y observar todo el paisaje que se puede ver desde la cima es muy bonito”.

Círculos Fueron premiados los ganadores de los Juegos Florales Nacionales

La joven disfruta pasar tiempo de calidad con su familia y apoyarlos en las actividades de cada uno de ellos. Además, le gusta cocinar, y tocar uno que otro instrumento musical. Para lograr su triunfo considera que hubo un conjunto de diversos factores, el apoyo que le brindó su familia, la preparación que le dio la delegación y la seguridad que le dieron para postularse en el concurso.

“El día del concurso, traía un rebozo de un maravilloso trabajo artesanal, de un lado estaba pintada la parroquia y del otro el cerro de la caja. Para el desfile de las comunidades, use una falda de rebozos y para el concurso una falda de paliacate. Hubo mucha originalidad y fueron trabajados por la gente de la comunidad”.

Cuando anunciaron su triunfo se sintió entusiasmada y contenta. Disfrutó mucho su participación en todos los eventos dentro de la feria, en especial los de la nave ganadera. Pero lo que más le gustó de ese día, fue la respuesta de la gente de la comunidad.

“Estaban muy emocionados. Al principio el concurso estuvo lleno de emociones, como angustia e incertidumbre, sin saber que iba a pasar porque hubo mucha competencia y rivalidad, lo que hizo que el concurso fuera embellecedor y rico. Cuando me dijeron que yo era la ganadora, todo se transformó en gritos y alegría. Al llegar a la comunidad, me recibieron con banda, hicimos un pequeño recorrido y la gente estaba contenta porque Paso de Mata no había figurado en los concursos de esta índole desde hace 20 años”.

Actualmente, está terminando su último semestre de preparatoria en la Escuela de Bachilleres de la UAQ en San Juan del Río, y ya se postuló para la carrera de medicina en la misma institución, pero en la Ciudad de Querétaro. El dinero que ganó en el concurso, ha decidido ahorrarlo porque no sabe qué gastos puede haber con la universidad. Ahora que se ha convertido en un referente para la juventud, quisiera que otras mujeres vivieran esta experiencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“A las jóvenes me gustaría decirles que sigan motivadas, que todo es posible y que lo pueden hacer. Agradezco a San Juan por tanto que me ha regalado, me ha dado todo lo que tengo en la vida, y con orgullo y dignidad digo, soy de San Juan del Río”.