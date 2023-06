Fueron premiados los ganadores de los Juegos Florales Nacionales

Con la presencia de los ganadores de este año, autoridades municipales, e invitados especiales se llevó a cabo la ceremonia número 51 de los Juegos Florales Nacionales en la Hacienda La Venta.

En primer lugar, Adriana I, reina de la feria 2022, y ataviada con un vestido color rojo, se despidió de su reinado. Acto seguido fue presentada la reina Dyane I, con un vestido en color azul, quien saludo a los presentes.

Anuncian ganadores de los Juegos Florales Nacionales

Después, la directora de cultura, Aleyda Andrés Ibarra, presentó a los jurados calificadores de este año, que son destacadas personalidades en el ámbito literario, los escritores Carlos López, Guadalupe "Pita" Ochoa y Refugio Perdida.

El único de los invitados especiales, que no pudo estar presente, fue el Mantenedor de los juegos Hernán Lara Zavala, debido a un percance en la carretera 57, que le impidió llegar al evento.

La escritora Guadalupe Pita Ochoa presentó al primer lugar en la Categoría de Composición, Francisco de Paula Nieto, quien acto seguido, coronó junto al presidente municipal Roberto Cabrera y a su esposa Gina Sánchez, a la reina de los Juegos Florales Nacionales Dyane I.

Acto seguido, le fue entregada al poeta, la presea "Flor de plata", el cheque por 100 mil pesos, y un reconocimiento por su premio. Francisco de Paula Nieto, agradeció a los presentes y leyó un fragmento de su obra ganadora "Tigre en la espuma".

"Ustedes me han permitido la gentileza de ser dueño del mundo por un segundo. Y es para mí un honor, sentirme rey de nada, es decir ser un poeta, es un honor. Se los agradezco a ustedes, queridos amigos de San Juan del Río que he amado siempre. Hoy me hacen sentir en casa".

La escritora Guadalupe Pita Ochoa, presentó al ganador en la Categoría Nacional Elogio a San Juan del Río , Luis Tovar Flores, con unas bellas palabras.

"El poema es un bello homenaje, a los hermosos e históricos lugares que tiene San Juan, con una mirada ingenua, como si lo viera por primera vez".

Se le entregó su cheque por 40 mil pesos y el reconocimiento por su premio, para dar paso a la lectura de su poema "Sanjuanense".

Para finalizar el evento, Roberto Cabrera, dió un mensaje sobre el evento "hemos tenido grandes escultores, arquitectos, pintores, fotógrafos, cineastas, dramaturgo y actores, personas que han aportado a la grandeza de San Juan del Río. En ese tenor la música y la poesía, le han dado al arte un lugar nacional. Este concurso se ha constituido como un foro importante para expresarse".

El evento estuvo animado por el músico Hilario Yáñez Ramírez, el tenor Flavio Neftali Díaz Rivera, la pianista Typhaine Alessandra Rangel Lucyx y el quinteto de cuerdas bajo la dirección del maestro Ezequiel Domínguez Cardoso.