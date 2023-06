Alejandra Rojas, la reina determinada

Alejandra Rojas Manceras fue reina de la feria en el 2001. En ese entonces tenía 21 años y aún estudiaba la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma de Derecho Campus San Juan del Río. Tan solo el año pasado, había sido reina de la facultad y ahora se coronaba como la soberana de las fiestas.

“Fui electa por concurso. Ese fue un año muy especial. La feria la venía organizando Juan José Ugalde, y la Presidencia Municipal, cuyo presidente era Atilano Inzunza, cambió la organización. Se emitió una convocatoria, y me registré en el concurso”.

El premio para la ganadora, era que el patronato se hacía cargo de los gastos de la reina, un viaje a Acapulco y una computadora. Junto con Alejandra, concursaron 20 jóvenes más. Hubo una preparación previa al concurso, en el que se les dio un curso de maquillaje, modelaje y de historia del municipio.

“Que en mi caso fue mi fuerte. Yo ya sabía mucho por qué soy de aquí, mi familia es de aquí y me han enseñado a quererlo. El orgullo de representar a San Juan del Río en su feria, no me cayó de suerte, yo lo busqué y lo logré”.

Alejandra recuerda, que, desde muy chica, sus papás la llevaban a ver los desfiles de las reinas, y desde entonces, se había imaginado serlo. Cuándo fue la ganadora, sus papás Alejandro Rojas Zetina y Rosa María Mancera, y sus hermanos Alejandro y Rosa Angélica, se alegraron por ella.

“En la coronación que fue en la Plaza Independencia, use un vestido de falda verde, con un corsé blanco. No disfruté mucho del evento porque me bajaron rápido, para ir a la cena baile. El vestido de los Juegos Florales Nacionales fue rosa tornasol, con tonos dorados y flores en los hombros”.

Uno de los eventos que más disfrutó de la feria fue la cabalgata, pues vinieron jinetes desde Guadalajara y hubo un desfile de carros antiguos. Para esa ocasión vistió un vestido de manta, con su sombrilla y un tocado de flores. El recorrido lo hizo en carruaje.

“El consejo que le daría a la reina, es que represente a San Juan con orgullo, que lo sientan de corazón, y solo con hacer eso lo va a hacer bien. También que esté tranquila, que lo disfrute al 100%, que no se estrese tanto, que tenga la satisfacción de hacer las cosas bien y lo demás saldrá”.

En el 2002 terminó la universidad y dejó de ser reina. Entró al proyecto de la primera televisora de San Juan del Río, y fue de las primeras reporteras y conductoras. Después fue candidata a la presidencia municipal en 2006, y aunque no ganó, quedó como regidora del ayuntamiento de Jorge Rivadeneyra.

Se casó en 2008 con Juan Luis Ferrusca y tuvieron dos hijos, Juan Luis y Alexa “si mi hija quisiera ser reina, yo la apoyaría. De hecho, me acompañó a la presentación de este año, y quedó fascinada con el evento. Yo a mis hijos los voy a apoyar siempre”.

Ya sea corriendo en la ribera del río, o subiendo el Cerro de la Venta, a Alejandra le encanta su ciudad “me gusta caminar en el centro y me encanta que mis hijos lo conozcan, llevarlos al jardín, ir a tomar un café. Aquí nací y aquí está mi familia”.

A días de que comience la gran fiesta, Alejandra pide a los sanjuanenses que disfruten de la feria, pero con responsabilidad “debemos cuidarnos entre todos, para que todo se haga en paz, si toman que sea con responsabilidad. Esta es nuestra fiesta y hay que disfrutarla”.