Ana Eugenia Patiño, la reina ganadora

Ana Eugenia Patiño Correa fue reina en 1999. En ese entonces el presidente municipal era Gilberto Ortega, quien, junto con el patronato, sacó una convocatoria para elegir a la soberana. Ana Eugenia tenía 20 años y estudiaba Derecho en la UAQ de San Juan del Río.

“En el concurso, había que estudiar todos los temas, y la pregunta que me tocó fue del Museo de la muerte, que era mi lugar favorito, así que me explaye. El certamen fue complicado, pues al final empatamos dos para la final. Cuando salí nuevamente al escenario vi a mi mamá con una sonrisa de oreja a oreja y ahí me di cuenta de que había ganado”.

Algo de lo que más recuerda, es que en el jurado estuvo el artista Restituto Rodríguez. Desde chica y como sanjuanense es una ilusión que siempre tuvo, y decidió participar por el apoyo de sus papás Ana Berta Correa Martínez y Sergio Patiño Moreno, así como de su hermano Sergio Patiño. Laura Fernández de Cevallos la animo a participar, y Ana Eugenia cree que fue una de las mejores decisiones de su vida.

“Mi color favorito era el verde. Las reinas que me antecedieron usaban colores neutros como blanco o crema, y rompí con el esquema que se venía realizando. Mi vestido fue de dos piezas, la falda y el corsé verde y con unas mangas en dorado”.

El día de la inauguración se presentó Mijares “y fue padrísimo, porque fui el centro de atención, me dedicó una canción y se bajó a saludarme”. El vestido aún lo guarda y sigue intacto. Espera que alguna de sus hijas lo use algún día, y como toda mamá estaría encantada de que una de sus hijas manifestará ser reina también.

En la cabalgata fue vestida de escaramuza, con un atuendo prestado por las hermanas Navarrete, y participó en carruaje. Asistió a las dos corridas de toros, que tradicionalmente se hacen, y al palenque que en ese entonces estaba en el centro.

“Lo más difícil para mí de ser reina, es que estás en una edad, en la que te preocupas de muchas cosas, y quieres verte bien y hacerlo bien, y no lo disfrutas al 100 %. En general es pesado porque son semanas intensas. A la nueva reina le diría que disfrute de cada evento y de cada momento, que tenga una cercanía con toda la gente, que no se preocupe por si lo está haciendo bien”.

Al año de ser reina, Ana Eugenia se casó y tuvo cuatro hijos, Fernando, Juan Pablo, Ana Victoria y Ana Valentina. Terminó la carrera de Derecho y continúo estudiando. Tiene 10 años trabajando en la administración pública, y estuvo en la Secretaría de Salud. Ahora es rectora de la Universidad Tecnológica de Corregidora y se siente muy realizada como mamá y como mujer.

“Con la experiencia que tuve de ser reina, vas generando pertenencia y eso me llevó a participar socialmente con la gente. Es una forma de seguir aportando y regresar mucho de lo que San Juan del Río te ha dado, lo que ha sido un detonante a lo que hago de manera profesional”.

Actualmente, sigue pensando que El Museo de la Muerte es su lugar favorito, porque lo considera místico y un potencial turístico para la ciudad. Emocionada por la llegada de las fiestas, manda un mensaje a los sanjuanenses.

“Yo les diría que nos informemos sobre los eventos de la feria, no solo la coronación de la reina y los espectáculos artísticos, hay que ver los eventos culturales que son importantes a nivel nacional o internacional, y hay que disfrutarlos porque son para todos nosotros. Es nuestro momento de apapacharnos como sanjuanenses”.