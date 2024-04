Alertan sobre falsos promotores de Canaco en San Juan del Río

La Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en el municipio de San Juan del Río ha alertado a sus afiliados sobre la presencia de falsos gestores que han intentado cobrar dinero a nombre del organismo, por lo cual se ha hecho un llamado para evitar caer en este tipo de fraudes, dio a conocer el presidente de esta agrupación comercial, José Guadalupe Román Flores.

Refirió que el fin de semana pasado algunos de los socios de la Canaco detectaron a una persona que se hacía pasar por un promotor del organismo y solicitaba dinero a los negocios. Precisó que dicho personaje portaba una identificación apócrifa con logos de la Canaco Sertytur A.C y de la Canacintra Querétaro, además de que expedía recibos de cobro falsos.

Local

Explicó que si bien existen un promotor de la Canaco, este está debidamente identificado, pues porta credenciales con logos auténticos de la agrupación. Además, agregó que el organismo no tiene facultades para cerrar negocios, pues sus tareas se centran en capacitar a los comerciantes y hacer las gestiones correspondientes ante las instancias gubernamentales para que las unidades económicas estén dentro de la formalidad.

“Nosotros sí tenemos un promotor, pero está debidamente acreditado. Nosotros no somos ninguna entidad que pueda cerrar un negocio ni mucho menos (…). La invitación es a que no caigan. Por parte de nosotros, de la Cámara Nacional de Comercio, no tenemos ninguna autorización para cerrar ningún negocio. Somos el enlace con las autoridades, los apoyos para que continúen con su actividad económica y la migración hacia el sector formal”, comentó.

Mencionó que no se logró la detención del falso gestor, pues huyó a bordo de un vehículo una vez que se vio descubierto por comerciantes de la zona oriente. Sin embargo, Román Flores afirmó que realizó el reporte correspondiente a la línea de emergencia 9-1-1 y aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ya tiene conocimiento del hecho y trabaja en ello.

En ese sentido, agregó que la Canaco en San Juan del Río también continúa con la difusión de esta información, a fin de evitar que más comerciantes sean afectados por estas personas que buscan defraudar. Asimismo, dijo que si bien no se tiene el número exacto de negocios afectados por este tipo de prácticas, resaltó que este tipo de incidencias han incrementado en 2015, 2018 y 2021, años que marcados por procesos electorales.

“Hacemos el llamado para que por favor no caigan. Las inscripciones son voluntarias, no hay ninguna penalización. Nosotros hacemos la invitación a que se integren con nosotros para que puedan ser beneficiados con lo nosotros hacemos”, dijo.