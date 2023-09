Insus alerta de falsos gestores

El representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Diego Hoshin López Vergara, alertó a la ciudadanía del municipio de San Juan del Río a no dejarse engañar por falsos gestores que prometen realizar trámites de regularización de la tierra en la demarcación.

El funcionario expresó que este tipo de situaciones ocurren no solamente en dicha localidad sino en todo el estado, por lo que sin precisar el número de casos registrados, aseguró que es necesario que la población esté atenta de posibles fraudes por falsos gestores, quienes se ostentan como representantes no solo de esta dependencia sino de otras más.

Local CFE alerta ante falsos gestores

“Lamentablemente es una situación no solamente aquí en Querétaro sino no en otras entidades de la región como en Guanajuato y Aguascalientes, hay personas que abusan del desconocimiento de las personas y las engañan buscando tener un beneficio particular, cada vez que yo en lo personal como representante en la región me paro frente a las personas en una colonia, es de las primeras cosas que les menciono, el Insus no tiene intermediarios todas las gestiones son directamente con nosotros no puede haber alguien que les agilice el trámite”, mencionó.

Ante este tipo de hechos, exhortó a la población a mantenerse atenta de los posibles defraudadores, ya que normalmente acuden a sitios irregulares ya sea de colonias o comunidades, es por ello, que recomendó evitar entregar dinero a cambio, ya que los pagos que en algún momento dado solicita la dependencia federal para la regularización de los trámites, es mediante depósitos a cuentas bancarias institucionales.

“El Insus directamente va, el pago es directamente con nosotros, todos los pagos son a cuentas bancarias institucionales, no aceptamos pagos en efectivo, entonces tenemos todos estos candados que la experiencia nos ha dado para evitar cualquier tipo de fraudes o temas de corrupción que se puede también”.

Mencionó que en el municipio sanjuanense hay distintos asentamientos irregulares que requieren de su proceso de regularización, es por ello que coordinadamente con el gobierno municipal y del estado, se está trabajando con la finalidad de evitar posibles fraudes entre las familias interesadas en tener una certeza jurídica mediante un documento que avale su patrimonio que han ido construyendo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos hemos enterado de diversas estrategias o modus operandi que tienen estas personas, son algunos casos aislados, no se han concretado, es una situación no solamente aquí, el tema de regularización jurídicamente es complejo y de ahí es donde se agarran para engañar a las personas”.