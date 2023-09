Alerta por fraudes al tratar de legalizar autos americanos

El coordinador de la Unión Campesina Democrática (UCD), en Querétaro, Jorge Torres Gómez, dio a conocer que van cerca de 30 casos de fraude al tratar de legalizar autos chocolate los que se registran en el municipio de San Juan del Río este año.

Precisó que desde que se abrió esta posibilidad por parte del gobierno federal, varios vivales se han dado a la tarea de prometer a las personas la legalización de los vehículos extranjeros, en algunos casos pidiendo 20 y 25 mil pesos para dicho trámite bajo el argumento de que tienen que recurrir a otros estado del país dado que en Querétaro aún no se abre la oficina regularizadora.

“El pago de Hacienda son dos mil 500 pesos más otros tres mil 600 para las placas, entonces eso es lo se cobra prácticamente en los estados autorizados, tenemos casos de personas que legalizaron en Reynosa, les dan documentos sin presentar los carros, no están dados de alta, aquí tienen problemas con Policía Estatal porque pues no tienen documentos en regla, nos hablando de que ya legalizaron y no saben porque es pero les dan documentos falsos”.

El dirigente de la UCD dijo que hay estafadores que se dedican a rentar oficinas eventualmente para cometer ese tipo de actos, es por ello que antes de solicitar un trámite de este tipo, es necesario conocer las condiciones del vehículo en la página oficial del Registro Público Vehicular (Repuve), con la finalidad de conocer las condiciones en las que se encuentra, ya que hay vehículos que pueden tener reporte de algún ilícito.

“Ya nos han llegado varias personas que no salen en el Repuve sus carros y si salen en el registro están chuecos, les dieron placas de circulación, documentos, pedimento de importación, holograma y al revisarle toda la documentación, era falsa y clonada, por eso les pedimos que vean bien antes de contratar a las personas porque después ya no se localizan para responder por eso”.

Dijo que los fraudes al tratar de legalizar este tipo de vehículos se han registrado en personas de algunas comunidades como Santa Cruz Nieto, La Valla, La Llave, Santa Lucía, El Jazmín, entre otras más.

Insistió en que dada esta facilidad que se dio por parte del gobierno federal para la regularización de los vehículos americanos, muchas personas se han dedicado a estafar a las personas con autos de este tipo o bien, tratar de vender estos mismos con la promesa de que se encuentran en buenas condiciones pero además, legalizados ante la autoridad.

Refirió que solo se regularizan los automóviles extranjeros que comprueben que al 19 de octubre de 2021 ya se encontraba dentro de los estados que fueron autorizados para tal efecto, según las reglas de operación, dijo que los requisitos es que no sean de lujo o deportivos, pero sí para transporte de carga y hasta de 10 pasajeros.