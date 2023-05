Presentan a Dyane I, Reina de la Feria San Juan 2023

Formalmente, fue presentada ante la sociedad sanjuanense Dyane Estefanía Bárcena del Bosque, como la próxima reina de la Feria San Juan 2023, durante un evento especial que se llevó a cabo en la Hacienda La Venta, en presencia de funcionarios del gobierno municipal y los familiares de la soberana.

Dyane Bárcena, es reconocida por sus triunfos en el Tenis, en donde ha logrado ser de las mejores en el ranking nacional, lo que la ha llevado a representar a México en torneos internacionales, además de lograr campeonatos universitarios y nacionales.

La reina saliente, Adriana I, le deseo la mejor de las suertes a Dyane "recuerdo los nervios de tener semejante responsabilidad y que hoy se transforma en orgullo. Hoy me toca despedirme de esta hermosa experiencia. Muchas gracias a todas las reinas, dignas representantes que siempre me acompañaron y me aconsejaron ¡Te felicito Dyane y te deseo un gran éxito!".

La reina electa, Dyane I, agradeció al Presidente Municipal Roberto Cabrera Valencia y a su esposa Georgina Sánchez Barrios, la tan honrosa encomienda "Mi deseo es inspirar a los jóvenes en base al esfuerzo, constancia y la dedicación. He tenido una vida de triunfos que gracias a mi familia he podido lograr en el deporte y académicamente. Me siento muy feliz y agradecida por celebrar el centenario de reinas, viviendo más de cerca nuestras tradiciones".

Roberto Cabrera agradeció la presencia de las reinas anteriores "quiero agradecer a dos familias que están dignamente representadas, la de Adriana I y la de Dyane I. Desde 1923 se ha tenido la oportunidad de preservar lo que es nuestro más importante valor. Estamos obligados a preservar nuestras fiestas para que San Juan del Río, siga siendo un destino y una tierra de valores".