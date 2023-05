Alistan eventos ganaderos para Feria San Juan del Río

Después de varias décadas, la Feria San Juan del Río 2023 será sede al menos tres eventos nacionales del sector ganadero, dichas actividades serán parte de la tradicional feria ganadera que se realizan dentro de los festejos por la fundación del municipio, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la demarcación, Roberto Jiménez Salinas.

Señaló que los eventos de talla nacional serán una oportunidad para posicionar al municipio dentro de la región en la materia ganadera, toda vez que en ellos participarán expositores de distintas zonas de la república. Detalló que dentro de la feria habrá un circuito nacional Holstein, un evento nacional de ganado ovino y caprino, y una actividad de juzgamiento de caballos.

“Estamos programando algunos eventos nacionales (…), yo creo que para San Juan del Río esto es algo muy importante porque regresamos a los eventos nacionales. Van a venir jueces internacionales y jueces nacionales, lo cual le va a dar mucho realce a todo esto y la certeza de los productores de que van a estar en manos de conocedores de la zona”, comentó.

Refirió que durante los quince días que dure la feria en el municipio podrían ingresar más de cinco mil cabezas de ganado con estos eventos. Recordó que de los 15 millones de pesos que serán destinados a la Feria San Juan del Río 2023, 2 millones de ellos estarán dirigidos al tema y organización de la feria ganadera.

Asimismo, añadió que para la generación del programa se está trabajando de la mano con la Asociación Ganadera Local de San Juan del Río, cuyos integrantes han sostenido reuniones con personal de la secretaría que encabeza para afinar todos los detalles.

“Logramos la participación de la Asociación Ganadera Local, lo cual me da un aliciente de que vamos a estar, por fin, después de muchas décadas de que esto no se lleva a cabo. Ha sido la coordinación con el presidente (de la Asociación Ganadera Local), Jesús Navarrete (…) y creo que con todos sus afiliados vamos a hacer un gran programa. No ofrezco mucho, hasta donde nos alcance, pero por primera vez, después de décadas, repito, vamos a tener tres eventos nacionales”, mencionó.

Además, dijo, también habrá exposición de aves de ornato, la colocación de una granja interactiva, así como la participación de productores de distintas zonas del municipio. Agregó que dentro de los días de feria también tendrán eventos importantes como la Flor más Bella del Campo y la tradicional Cabalgata de la Amistad.