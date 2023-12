Destraban llegada de 400 unidades nuevas

Las 400 unidades para el transporte público de pasajeros que fueron adquiridas a la empresa Mercedes Benz, estarán en la ciudad en enero próximo, afirmó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

“Para enero deben estar los 400 autobuses. Se había tenido un problema con la aduana, pero ya lo arreglamos”, indicó.

El jueves de la semana pasada, Mauricio Kuri dijo que la intención es que para el 2024 se cuente con mil unidades para completar la flota de autobuses en el sistema de transporte público de pasajeros.

En su momento hizo referencia al control en materia de movilidad que tuvo que asumir el Gobierno del estado ante el incumplimiento de los concesionarios para mejorar el servicio a los usuarios.

“Siempre he pensado que los gobiernos no son buenos para administrar empresas, pero cuando te das cuenta de que no están dando el servicio que se merecen los ciudadanos, le entramos e hicimos nuestra propia empresa estatal”, refirió.

El 6 de diciembre pasado se dio a conocer la puesta en marcha de 16 unidades nuevas para la ruta C-51 de Qrobús, que va de Rancho San Pedro a la colonia Venceremos.

Esta ruta inicia su trayecto en Rancho San Pedro, continúa sobre Avenida del Sol y Bernardo Quintana hasta Corregidora Norte. Posteriormente, se dirige al Centro Histórico y avanza hacia Lomas de Casa Blanca, Reforma Agraria y la colonia Venceremos.

Anteriormente, el 18 de noviembre, otras 15 unidades fueron asignadas para la Troncal 04 en donde se busca beneficiar a más de 5 mil usuarios en este trayecto que va de Desarrollo Familiar a la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ).

De acuerdo con información de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), esto permite la renovación de la flota del servicio de transporte colectivo urbano, en tanto que los usuarios deberán hacer uso de la tarjeta de prepago.

Cuando inició este proyecto, en julio pasado se dio a conocer que serían mujeres las encargas de conducir los nuevos autobuses de la marca Mercedes Benz. Esto con la intención de crear una imagen diferente en el transporte público de pasajeros.

De acuerdo con lo que se ha mencionado, esto es parte de un programa permanente de capacitación para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.