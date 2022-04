Destruyen 15 kg de alimentos decomisados

Autoridades de Protección contra Riesgos Sanitarios del estado, realizaron la destrucción de 15 kilogramos de alimentos decomisados en los últimos días en la Fiesta de Dolores 2022, “Fiesta Grande”, en el municipio de Colón, acción efectuada tras un operativo precisamente contra los riesgos sanitarios entre la población durante las actividades católicas.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Unidad de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria No.2, Miguel Ángel Luna Esparza, instancia que dijo, cubre los municipios de San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Colón, por lo que aseguró que ante la visita de miles de creyentes a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, la autoridad sanitaria, implementó un operativo para evitar la venta de alimentos y bebidas en mal estado, motivo por el cual se ha llevado a la destrucción 15 kilogramos de comida.

“Por la Fiesta Grande en Colón desde el 19 de marzo hasta el 10 de abril, tenemos la indicación del titular de la Dirección, Samuel García Sánchez y la directora de la Jurisdicción, Adriana Cabello Urquiza, de implementar este operativo contra riesgos sanitarios, se ha destruido producto en mal estado, o todo aquel producto que tenga signos de descomposición o por sus características no garanticen los comerciantes su desinfección como los son verduras, entre ellas, cilantro cebolla, jitomate etc., crudos, o que no garanticen su conservación o la cadena fría, quesos, pescados o mariscos crudos”.

Precisó que previo a la fiesta católica, se impartieron tres capacitaciones a los manejadores de alimentos, algunos de los temas impartidos fueron; las buenas prácticas de higiene y manejo, así como la conservación de alimentos, además se llevó a cabo la credencialización entre 769 comerciantes que acudieron a la capacitación.

Luna Esparza aseguró que estas acciones son resultados de los convenios de colaboración que se han realizado con varios municipios, con la finalidad precisamente de fomentar las buenas prácticas de higiene y conservación de alimentos.