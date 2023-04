Destruyen casonas de San Juan del Río con remodelaciones

En reiteradas ocasiones el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha iniciado procedimientos administrativos en el municipio de San Juan del Río por intervenciones sin los permisos o licencias correspondientes en alguno de los monumentos históricos, especialmente las casonas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, alertó la directora del Centro INAH Querétaro, Rosa Estela Reyes García.

Detalló que los trabajos al interior de estos espacios sin los permisos o la supervisión de las instancias competentes es una situación común en la demarcación. Apuntó que realizar estos actos pueden poner el riesgo los monumentos históricos, pues sufren daños que en ocasiones son irreparables, tales como el derrumbe de alguna estructura o la modificación total del espacio.

“Tenemos casas abandonadas, tenemos casas que se quieren modificar, tenemos proyectos, todo eso nosotros lo analizamos, lo valoramos y emitimos las licencias. Ahorita hay muchos otros procedimientos administrativos de terrazas, de muros que se tiran, que se derriban, ahí hay procedimientos administrativos que nosotros hacemos”, comentó.

Puntualizó que para recibir una licencia del INAH es fundamental presentar los proyectos de intervención, es decir las acciones y trabajos que se van a ejecutar en el espacio, a fin de que personal de la institución federal los analice y valore su viabilidad.

Añadió que de ser necesario personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia visitaría el monumento en cuestión para realizar asesorías de las acciones que pudieran ser implementadas.

“Pareciera que el INAH no aprueba proyectos, pero la gente no presenta proyectos, presenta ideas y nosotros necesitamos proyectos para valorarlo (…). No es la idea la que nos ayuda para generar una licencia, sino el proyecto en planos, en medidas y todo, para valorarlo y nosotros poder otorgar la licencia. O bien, que nos inviten y nos traigan al monumento y nos digan qué es lo que van hacer. Nosotros damos asesorías previas para que cuando presenten el proyecto ya vaya avalado por nuestra asesoría”, apuntó.

Frente a este escenario, aseveró que es necesario generar un equipo de trabajo robusto entre el INAH y el Gobierno Municipal, a fin de detener la destrucción de monumentos históricos en San Juan del Río, principalmente aquellos que se encuentran zona centro de la ciudad, la cual está catalogada como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Detalló que la generación de este equipo trabajo permitiría identificar de manera rápida aquellas intervenciones que se realizan en los monumentos históricos sin el permiso correspondiente. Asimismo, detalló que las labores en conjunto con el INAH acelerarían las autorizaciones de licencias de los proyectos que se presenten para la intervención de alguno de estos sitios.

“Necesitamos tener un equipo mucho más robusto, conformado por gente del municipio, con nuestra asesoría, para poder detener la destrucción de monumentos y acelerar la autorización de licencias sobre la base de proyectos que se presenten”, dijo.