Destruyen comida en mal estado en la Feria

La dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, destruyó alimentos en mal estado que fueron detectados al interior del recinto ferial en el municipio de San Juan del Río.

Lo anterior lo dio a conocer el subdirector de Operación Sanitaria de la dependencia estatal, Ignacio Espinosa Lara, quien aseguró que elementos de esta institución, se han mantenido activos con operativos de vigilancia sanitaria en las instalaciones de la feria sanjuanense para identificar alimentos y bebidas en mal estado, mismos que pueden representar riesgos a la salud de la población asistente a dicho evento.

Local Advierten del consumo de agua con trozos de fruta

Dijo que se han destruido 36 kilogramos de carne de cerdo (banderillas), tras no mantener la conservación adecuada, 27 paquetes de productos caducados, 452 piezas de cigarros sueltos, así como la cloración de cuatro depósitos de agua (20 mil litros).

“Además, se ha realizado la suspensión de un baño público por no cumplir con su limpieza, este estuvo cerrado por un periodo de cuatro horas, por lo que como parte de la Ley de Tabaco, el palenque de la feria apoya mediante sus pantallas con la prohibición de no fumar en las instalaciones y letreros en áreas estratégicas. De igual forma, en la entrada a la feria se colocaron pancartas con la leyenda de que no se permite fumar dentro de las instalaciones”.

Mencionó que por indicaciones de la secretaria de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón y el titular de la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Samuel García Sánchez, desde el primer día del evento se han llevado a cabo acciones de prevención, por ello, en cada negocio de alimentos y bebidas, así como área de sanitarios, se realizan verificaciones, con la intención de garantizar el manejo adecuado de los productos, para que de esta forma la población espacios tenga acceso a alimentos sanitariamente seguros así como instalaciones de baños limpios e higiénicos y en el caso de la comida, en qué está se prepare en óptimas condiciones para su consumo.

Comentó que las revisiones continuarán los días restantes de los festejos del municipio, por lo que si bien, están concentrados en el centro expositor, en el centro de la ciudad, también se llevan a cabo de forma aleatoria dichas acciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A la población, recomendó estar atenta a consumir alimentos y bebidas en negocios que sean seguros y cumplan con las características de garantizar higiene, debido a que en esta ocasión, se detectó, carne en mal estado.