Detectan al año 3 “médicos piratas”

La Comisión de Arbitraje Médico ha identificado al menos tres casos de usurpación de funciones en el área de medicina, principalmente de las ramas de nutrición, rehabilitación, medicina y odontología, dio a conocer Genaro Vega Malagón, comisionado presidente de la CAMEQ.

En entrevista, detalló que anualmente se reportan entre tres a cuatro casos de usurpación de funciones, los cuales se detectan una vez que reciben la queja de un paciente por irregularidades en la atención.

Mencionó que hay muchos casos que no son reportados, aunque comentó que los que han llegado a la CAMEQ se han denunciado ante la fiscalía general del estado la Defensoría de Derechos Humanos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Tres o cuatro por año, principalmente rehabilitación, nutrición, medicina y odontología, hay casos de franquicias donde viene un tiempo a Querétaro y ya luego se van, pero ahí sí hacemos las investigaciones correspondientes”, expresó.

Vega Malagón destacó que, en conjunto con la Legislatura del estado, la Federación de colegios y asociaciones de salud, el Colegio de cirujanos plásticos de la entidad y dirección estatal de profesiones, se trabaja en una reforma a la ley de salud del estado para regular el ejercicio de la medicina profesional en Querétaro.

Detalló que dicha reforma pretende dejar clara la documentación que se requiere para profesionalizar el servicio médico y se eviten malas prácticas; indicó que entre la documentación con la que debe contar un profesional de la salud es título, cédula de especialidad y certificaciones.

“Hay gente que se ostenta con alguna especialidad que no tiene o que se ostenta con un conocimiento, habilidad que no tienen, la preparación académica, lo hacen, pero no tienen la formación y eso es lo que queremos hacer, que aseguremos que la práctica de la medicina en Querétaro sea ejercida por gente profesional”, dijo.

Hasta ahora se han llevado a cabo dos mesas de trabajo entre profesionales de salud, la más reciente en la LX Legislatura de Querétaro.