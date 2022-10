Detenida adecuación de bajada de la 57

La secretaria de Obras Públicas en el municipio de San Juan del Río, Edith Álvarez Flores, dijo que por el momento no hay avances sobre la dignificación de los trabajos para la primera bajada de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Loma Linda, para poder hacer el cierre en una de los accesos principales y rehabilitar una de las calles alternas.

Lo anterior, lo enfatizó luego de hace por lo menos dos meses tuviera una reunión con personal del Caminos y Puentes Federales (Capufe), y gente de la zona, con la intención de llegar al acuerdo de poder hacer ajustes para mejorar el ordenamiento de los vehículos de transporte pesado y particulares.

Comentó que, se tienen que hacer una serie de gestiones financieras y poder ejecutar el proyecto para quitar el tramo de terracería y que los circulantes tengan un paso de calidad para resguardar su seguridad, pero además impedir el descenso de transporte público en las inmediaciones de la transitada autopista.

“En la primera bajada, la idea es que tengan un acceso más adecuado, o sea no que se frenen porque la terracería hace a que no haya las condiciones para hacer los movimientos, al momento estamos todavía haciendo levantamiento, vamos a hacer el proyecto y saber el costo, todavía no lo tenemos”.

LLUVIAS

Al cuestionar a la funcionaria sobre los lugares en donde faltas trabajos para mitigar el riesgo de lluvias en la demarcación, declaró que, actualmente intervienen en el dren Águilas, sitio que se mejora en cuanto a su nivel de captación generando que el líquido no se detenga.

“Seguimos atacando la zona oriente y nos quedaron algunas acciones pendientes que quedaron en el tintero con la cuestión del crédito, pero vamos a continuar con ellas, como dijo el presidente, se van a posponer”.

Comunicó que, en gran medida, las acciones en cuestión de infraestructura deben ir acompañadas de buenas prácticas en el hogar, sobre todo en virtud de evitar tirar desechos a las alcantarillas para erradicar los taponamientos.