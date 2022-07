Pleito sindical por obras en la autopista 57

Las labores de rehabilitación de la carretera México-Querétaro, mejor conocida como 57, están previstas para que continúen. En esta ocasión se intervendrían cerca de 10 kilómetros, desde el kilómetro 166 hasta el 176 con dirección a la capital queretana.

Sin embargo, el inicio de los trabajos se ha visto suspendido debido a la manifestación que transportistas pertenecientes a tres diferentes sindicatos de San Juan del Río mantienen desde hace una semana en la autopista, entre las comunidades de La Estancia y Loma Linda.

Jesús Paredes Hernández, secretario de uno de estos sindicatos, afirmó que la razón de esta protesta se debe a que los trabajos de reparación de este tramo fueron adjudicados a un sindicato que no pertenece al municipio de San Juan del Río. Aseguró que esta situación es injusta, pues no se brindaría empleo a la gente de la demarcación.

“Se adjudicó esta obra al Sindicato CATEM, pero nosotros no queremos a este sindicato en esta obra ya que nos toca ejecutarla a nosotros por ser gente sanjuanense (…). Este sindicato anduvo buscando gente por otro lado y la verdad traerte gente de otro lado no es justo (…), este sindicato quería traer gente de allá, de Querétaro. Son queretanos pero no son de la zona. Toda la gente que ha estado aquí sobre la 57 es sanjuanense”, aseveró.

Refirió hasta el momento son cerca de 150 transportistas los que se están manifestando en el sitio. Además, agregó que hasta el momento ninguna instancia se ha acercada para mediar y resolver el conflicto. En ese sentido, solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para dar solución a esta situación que enfrentan los transportistas locales.

“Pedimos que nos apoyen las autoridades, que hicieran caso a los camioneros para que se queden los ingresos aquí en nuestro San Juan, porque somos sanjuanenses. Que nos ayudarán ahí las autoridades y que no le den chance ahí a los sindicatos corruptos que vienen de fuera”, dijo.

Finalmente, mencionó los 150 transportistas permanecerán en el sitio hasta que se resuelva el conflicto.