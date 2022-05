Dialogan en Casa Blanca por desfogues de gases

Habitantes de la comunidad de Casa Blanca sostuvieron una reunión con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y personal de una empresa textilera asentada en el municipio, a fin de informar sobre los ruidos que provoca el desfogue de aire de en algunos ductos cercanos a viviendas de la localidad, informó el subdelegado municipal, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Dijo que esta charla se realizó debido a que los desfogues de este tipo han sido continuos, incluso, subrayó, en el caso del último mes vecinos de la zona se alarmaron y pretendieron evacuar el lugar creyendo que era una fuga de gas LP. Explicó que estos desfogues provienen de la empresa textilera y suceden cada que paran operaciones dicha organización.

“Esos desfogues son derivados de la empresa de Kaltex, ellos manejan gas. Cuando van hacer un paro de maquinaria están desfogando el aire. Es aire. No es gas (…). Hay casas cerca de los ductos de gas y se escuchaba un ruido, la gente no tenía entendido si era una fuga de gas, era lo que no tenían entendido, entonces se marcaba al 911”, explicó.

Durante la charla informativa y preventiva, el personal de ambas instituciones explicó a los ciudadanos que los desfogues de aire no representan ningún riesgo para la población, a excepción de que en el ambiente se perciba un olor constante a gas u otras sustancias.

A la reunión, también había sido invitada Verónica Laguna Luján, titular de la Coordinación de Protección Civil Municipal. Sin embargo, indicó el subdelegado, minutos antes de iniciar la plática la coordinadora de la dependencia informó que no podía asistir por problemas, los cuales no se especificaron.

Finalmente, comentó que existe comunicación constante con el personal de la empresa textilera, quienes alertan sobre cuándo habrá un desfogue de esta naturaleza. Agregó que la próxima reunión a realizarse será el próximo 31 de mayo a las 4:00 de la tarde, en ella se precisarán las situaciones en la que realmente debe de haber evacuación.