Dirección del deporte se mantiene acéfala

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, informó que todavía no tiene el nombre de quien estará ocupando la Dirección del Deporte en esta demarcación, sin embargo, subrayó que a pesar de ello, las actividades no se han frenado en esta área.

Recalcó que sobre todo habrá que darle actividades deportivas diarias derivadas de la feria de San Juan del Río 2023, es cuando más se ha notado el potencial de los deportistas, quienes en los encuentros van en busca de poner el nombre de este municipio muy en alto.

Confirman cambio en dirección del Deporte en San Juan del Río

Argumentó que a pesar de que haya algunos rumores de quién podría estar dentro de esta área, por el momento nada es oficial, y que espera que en breve pueda darse a conocer la persona a cargo de las actividades físicas de los sanjuanenses, y que pueda dar seguimiento a los proyectos.

“Puede haber algunas especulaciones o rumores, pero no he tomado la decisión, todavía no estoy claro en la persona todavía, pero lo más importante es que salga el trabajo ahorita, que la gente sepa, no para el deporte, todos los días estamos buscando ayudar a los deportistas”.

El alcalde señaló que en este municipio hay talentos importantes, los cuales al paso del tiempo se han abierto camino en cada una de sus disciplinas, y que es por ello que se requiere de una persona que esté realmente comprometida con este sector.

Añadió que uno de sus principales motores es combatir las adicciones entre los jóvenes y que una de las puertas de salida es la activación deportiva a través de las colonias y comunidades que cuentan con jardines y parques.

Finalmente, recordó que para el caso de cuando se formalice un nuevo perfil para esta área, será él quien lo dé a conocer, pero que por el momento continuará de esta manera y sobre todo sin frenar lo que se tiene programado en la cuestión de ligas o con los Qbos activos.

Cabe mencionar que la primera funcionaria que estuvo a cargo en esta dirección fue Denisse Vargas Chávez y posteriormente Guillermo González, y ambos salieron por diversas razones, quedando por el momento el área acéfala.