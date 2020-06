Disminuye extracción de agua en pozos

La extracción de agua en pozos de San Juan del Río registró una reducción del 50 por ciento en los últimos meses por la falta de recarga que presentaron los mantos freáticos de esta localidad, aseguró el presidente del Módulo Número 01 del Distrito de Riego 023, Ricardo Alcalá Martínez.

Precisó que actualmente se extraen 60 mil litros de agua por segundo de los pozos, cantidad que en los años anteriores se duplicaba al alcanzar los 120 mil litros por segundo, por este motivo los productores agrícolas del municipio enfrentan un serio problema de abasto del vital líquido para la actividad del campo.

“Las cosas están difíciles porque no tenemos agua de ninguna presa, están completamente secas, tenemos un problema también que los pozos están mal, como no llovió el año pasado, los mantos freáticos se nos vinieron un poquito caídos porque si no hay lluvias, no hay recuperación de los mantos freáticos, nuestros pozos el año pasado y los años anterior anteriores regulares, nos dan un promedio de 120 mil litros por segundo, algunos pozos se nos han bajo a 60 mil litros por segundo debido a que los mantos freáticos no se recargaron debidamente”.

Mencionó que los vasos receptores de agua en la región se encuentran sin almacenamiento del vital líquido, por ello se espera una crisis productiva los próximos años en caso de que las condiciones climatológicas continúe de esta manera, ya que los resultados obtenidos en el ciclo agrícola primavera-verano así como otoño-invierno, han sido desfavorables.