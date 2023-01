Disminuyen robos en El Coto

Derivado de los rondines de vigilancia que vecinos de Santa Isabel El Coto implementaron desde 2021, los robos a casa-habitación han disminuido hasta un 50 por ciento. Actualmente permanecen los recorridos en al menos cinco calles para mantener una vigilancia de estas zonas, e inhibir dichos delitos, afirmaron vecinos de la comunidad, quienes decidieron omitir sus nombres.

Recordaron que esta acción se tomó a partir del incremento de esta incidencia delictiva en la comunidad en aquel año. Además de que, aseguraron, hasta el día de hoy existe poco apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en materia de recorridos de vigilancia en la zona, situación que los orilló a tomar estas medidas en aras de resguardar a su comunidad.

“Desde que empezamos a hacer eso (los rondines) ya no nos ha llegado mucho el robo, yo creo que sí bajo más de un 50 por ciento. Antes sí era muy frecuente que se metieran a las casas, a cada rato se escuchaba de robos, pero ahorita ya no (…). Ahorita, mantenemos recorridos como en unas cinco calles, que es donde pasa más gente. Cuidamos más las calles por donde camina más la gente en las noches”, comentó un hombre que integra este grupo.

Asimismo, refirieron que a la falta de rondines de los elementos de la SSPM se une la casi nula respuesta de esta corporación ante los reportes realizados a la línea de emergencia. Afirmaron que en reiteradas ocasiones han llamado al 9-1-1 para solicitar apoyo y presencia policial; sin embargo, sostuvieron, ninguna patrulla acude al sitio.

“Los policías no dan muchos rondines. Con los gobiernos anteriores sí venían todos los días en la tarde, a veces a medio día, en la noche; pero estos no. Todo el año pasado se veía que venían solo cuando les daba su gana nada más. No vemos un plan donde hagan presencia a tales horas o en las noches o algo fijo (…). Por eso decidimos nosotros salir a patrullar, si no cuidamos lo de nosotros, ¿quién lo va a cuidar?”, mencionaron.

Explicaron que quienes cometían los delitos en la comunidad no eran originarios de la misma, si no que se trataba de personas provenientes de otras localidades aledañas, las cuales comenzaban a caminar por las calles de Santa Isabel El Coto pasada la media noche.

Finalmente, aseveraron que mantendrán este tipo de acciones, toda vez que han obtenido resultados favorables en la reducción de los índices de delincuencia. Además, hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que sus elementos hagan presencia cuando los ciudadanos así lo requieran.