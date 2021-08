El alumno fallido | Una historia para pensarse

Más allá del regreso a clases en su forma natural, que es la presencial, se siguen recordando las palabras de Savater: no hay educación si no hay verdad que transmitir.

Sin entrar al terreno filosófico, no se puede pensar en la educación cuyo fin último es enseñarnos a pensar por nosotros mismos y crear mentes libres para elegir y discernir verdades. En el camino, los valores deben alimentar el proceso.

Por eso las sociedades buscan que las verdades que se enseñan desde temprana edad a los educandos sean consistentes con el modelo de país al que se aspira.

La gran preocupación es que se logre, a través de la educación, que prevalezcan valores que permitan el respeto y la convivencia pacífica y constructiva hacia un fin común en el cual, esencialmente, se mejore social, económica y culturalmente a toda su población.

Sin embargo, las tentaciones que surgen en el proceso son varias, no educar con verdad, educar sin honor, introducir en las mentes verdades a medias o datos que alimenten rencores sociales. Es la especialidad de los gobiernos autoritarios, enseñar desde la falsedad de los datos corrompidos o sesgados, adoctrinar no enseñar, someter el pensamiento para que no sea capaz de ser libre, e inducir así la incapacidad de cuestionar, reducir el margen para disentir.

Desde los libros de texto en las primarias hasta la conclusión del proceso de educación básica en las preparatorias debe fomentarse la libertad de pensamiento y la indeclinable voluntad de mejora de las sociedades. Es ese el proceso al que debemos estar atentos ahora, pues basta insistir, como parte del adoctrinamiento, en la validez de los soluciones retrógradas y retardatarias para dañar a las mentes de niños y jóvenes y moldearlas lejos del disenso, más cercanas al terreno de los ciudadanos a modo.

Educar es permitir que el individuo llegue a ser plenamente humano mediante la aceptación libre de los valores que reconoce la sociedad como los mejores. En ese sentido, condenar la corrupción o la codicia adquiere validez. Sin embargo, no es lo único.

La educación debe favorecer la formación de la personalidad de cada individuo para que sea capaz de pensar y de tomar decisiones, de entender y abrazar los valores que lo acercan a una sociedad en formación constante.

La capacidad de aprender está hecha de muchas preguntas y de algunas respuestas; de búsquedas personales y no de hallazgos institucionalmente decretados; de crítica y puesta en cuestión en lugar de obediencia satisfecha, escribe también Savater.

El papel de la familia, de repente en eclipse en el tema educativo, debe ser rescatado. La función del gobierno debe ser de posiciones firmes en contra de todo lo que signifique retraso o barbarie.

Adoctrinar para favorecer un proyecto político implica negar la formación del pensamiento libre, implica por tanto formar alumnos fallidos... y con ello, perder el futuro de la Nación.