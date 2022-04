El Rosario sigue con los rondines ciudadanos

Las labores del grupo de” vecinos vigilantes” continúan en la comunidad de El Rosario a pesar del desacuerdo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) con respecto a esta medida, aseguró el subdelegado municipal, Juan Pérez Reséndiz

Afirmó que este grupo surgió debido a los altos índices de inseguridad en la localidad y a raíz de los trabajos que se han realizado, aseguró, ha disminuido la incidencia delictiva,.

Recordó que antes de la implementación de esta acción, la comunidad presentaba hechos delictivos de manera cotidiana como robos a casa habitación y robo a proveedores de tiendas misceláneas.

“(El Rosario) era una de las comunidades con más problemas de violencia. Ya no podrían entrar los proveedores, robos a casa habitación era el pan de cada día. Ya los proveedores ya no podían entrar (…) porque personas con machetes llegaban y los amedrentaban: ‘o me das tanto o no dejó que entres al rancho’”, detalló.

Derivado de estos hechos, dijo, se tomó la decisión de conformar el grupo de” vecinos vigilantes”. Los integrantes se colocan en la entrada de la comunidad y si se recibe el reporte de algún vecino, se acude de manera inmediata al lugar. Agregó que se han sostenido pláticas con el titular de la SSPM, Ángel Rangel Nieves, quien expresó su desacuerdo con esta medida.

“Él (el secretario de Seguridad Pública Municipal) está en desacuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Pero a raíz de eso (de los vecinos vigilantes), le puedo asegurar que ahorita en un lapso de cuatro meses no tenemos reporte de un robo, de nada, todo está bien tranquilo”, subrayó.

Aunado a ello, dijo que desde hace un mes no se tiene presencia de patrullas de la SSPM en la comunidad. Hay ocasiones, contó, en que realizan llamadas para solicitar el apoyo y la presencia de la seguridad pública municipal pero los elementos de ésta no acuden.

De igual forma, mencionó que el número de miembros de vecinos vigilantes disminuyó de 50 a 25, esto debido a que en marzo pasado, elementos de seguridad pública detuvieron a dos integrantes de este grupo. “Se fueron porque piensan que en cualquier momento pueden llevarse a cualquiera de ellos”, argumentó.

Finalmente, expresó que esta agrupación no solamente hace trabajos de vigilancia, sino también labor social dentro de la comunidad, como la rehabilitación de escuelas y limpieza de calles.