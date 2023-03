"Empantanan" trámites a comunidad LGBT+ en cambio de identidad de género

Al menos cinco personas pertenecientes a la comunidad trans de San Juan del Río se han acercado a LGBT+ Rights Querétaro para recibir acompañamiento y asesoría jurídica toda vez que el Registro Civil de este municipio se ha negado a hacer el resguardo de las actas de nacimiento primigenias de dichas personas, afirmó el presidente de la asociación antes mencionada, Ibrahim Prado.

Explicó que el resguardo de las actas de nacimiento primigenias es solicitado cuando deciden obtener una nueva acta de nacimiento que reconozca su cambio de identidad de género. Añadió que, para ello, los integrantes de la comunidad del estado suelen acudir a otras entidades federativas donde es posible esta medida gracias a las legislaciones que se han llevado a cabo.

De acuerdo con la Asociación por las Infancias Transgénero “este resguardo de acta significa que el municipio en cuestión guarda de forma definitiva tu acta de nacimiento primigenia y esta deja de aparecer en el sistema del Registro Civil y se deja de emitir si es que alguien la pide, solo un órgano gubernamental en algún caso previsto por la ley podría pedirla, pero de no ser así, esa acta queda guardada definitivamente”.

En ese sentido, Ibrahim Prado puntualizó que, al no hacer este resguardo por parte del Registro Civil local, quienes han obtenido su nueva acta de nacimiento podrían incurrir en un delito de doble identidad, toda vez que su acta de nacimiento primigenia también estaría activa. Añadió que esto imposibilidad a realizar algunos trámites esenciales, lo cual vulnera sus derechos.

“Hemos dado el acompañamiento a personas trans que quieren realizar el resguardo de su acta porque el Registro Civil de San Juan no quiere hacer el resguardo de su acta primigenia y pues actualmente la situación que tenemos es que no hay una legislación aun que permita hacer el cambio en el Registro Civil del estado de Querétaro. Y al no tener esta legislación lo que está haciendo es que el Registro Civil se está amparando en esta forma para decir ‘yo no te resguardo tu acta y hazle como quieras’”, subrayó.

Refirió que en todos los estados donde no se cuenta con una legislación que permita realizar el cambio de nombre y género en el acta de nacimiento se está vulnerado este derecho, entre ellos incluidos Querétaro. Algunos estados que cuentan con legislaciones de este tipo son Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

“Es muy importante poder incidir desde esta parte también y sobre todo dar esta visibilidad y también darles este mensaje a los sectores de nuestro gobierno en el estado de que si no quieren aplicar la legislación para hacer el reconocimiento de identidades, por lo menos garanticen los resguardos y no vulneren los derechos de la privacidad y la personalidad de las personas”, concluyó.