En 2023, solo un caso al refugio de mujeres violentadas

Durante 2023, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de San Juan del Río canalizó un solo caso al Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema Nu´Ju del estado de Querétaro, esto debido a que la usuaria violentada no contaba con redes de apoyo en la entidad ni en otros estados, dio a conocer la directora general de dicha dependencia, María Guadalupe Gómez Rodríguez.

Señaló que el ingreso de esta mujer al refugio se dio entre agosto y octubre. Agregó que la decisión de canalizar a la usuaria a este espacio se dio porque se encontraba en situación de violencia de alto grado, además de que no contaba con redes de apoyo dentro de la entidad y en algún otro estado del país. Resaltó que la acción se tomó para proteger la vida de la persona.

“El año pasado lo cerramos con un ingreso al refugio. Se dio en el periodo de agosto-octubre. Ahora, ¿quiénes son candidatas a refugio? Aquellas mujeres que estén en un alto grado de situación de violencia y que no cuenten en redes de apoyo no solo en Querétaro, sino en el país. Entonces, cuando no se cuenta con el apoyo, estamos hablando de que pueden ser candidatas al ingreso al refugio”, comentó.

Puntualizó que, en lo que va de la administración, solo tres casos se han canalizado al Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema Nu´Ju. Del total de mujeres enviadas a dicho lugar, dos fueron en 2021, y el último que se registró en 2023. Resaltó que durante 2022 no hubo ingresos de usuarias sanjuanense para su resguardo y protección.

Precisó que el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) le da seguimiento a cada uno de los casos que se encuentran dentro del refugio. Añadió que, además de brindar protección y resguardo, dentro de dicho espacio también se da la oportunidad para que las mujeres puedan generar algunas habilidades y con ello dar paso al autoempleo que les permita obtener ingresos propios.