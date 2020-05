En Amealco nueva normalidad será escalonada

El presidente municipal de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar, informó que acatarán las normas establecidas por el gobierno federal y estatal para la reanudación de actividades en el plan de "nueva normalidad", de tal manera que se privilegie la salud de las personas.

Explicó debido a que los municipios vecinos con Amealco, han tenido presencia de contagios, lo más probable es que las actividades a reanudarse puedan ser más palpables hacia el primero de junio, que es cuando se espera un descenso aun mayor de las afectaciones del Covid-19.

Local Suman tres casos de Covid-19 en Amealco

“Lamentablemente llevamos dos casos confirmados hasta la fecha, y colindamos con municipio en donde hay casos confirmados y por eso vamos a tener que armar una estrategia con el acompañamiento de Gobierno del Estado, y seguramente esto será para el mes de junio por las condiciones que vemos”.

Expresó que todas las actividades económicas y turísticas deberán irse analizando para su retorno, pero teniendo como base el consejo técnico de salud en la entidad, privilegiando a los sectores más vulnerables como lo son las zonas indígenas y a los adultos mayores.

Finalmente, Anaya Aguilar aclaró que oficialmente son dos casos los confirmados de Covid-19, y que el tercero que se había anunciado es de una persona de Epitacio Huerta que llegó al municipio.

“Son dos casos porque uno no es de aquí, aunque aquí se registró, pero no es de Amealco, sino de Epitacio Huerta y de allá lo mandaron para acá, pero no es amealcese”, subrayó.