En auge negocio de la “ropa americana”

Los tianguis del municipio de San Juan del Río, recientemente han detonado el comercio de la “ropa americana” o de paca, como se les conoce, y es que aseguran, si es negocio, puesto que la ganancia se ve reflejada por cada paquete que les llega.

Anita Romero, comerciante de este giro, mencionó que, cada paca trae entre 80 y 100 piezas de todas las tallas, sin embargo, los proveedores que ella tiene, priorizan las tallas extra de mujer, y ahí es donde ha conducido mayormente su mercado, ya que sus clientas son chicas curvy.

“Para las chicas curvy, en las cajas de ropa llegan las prendas que son muy coquetas como las faldas, bodys, pantaletas, bikinis, blusas con escotes y los modelos que a veces se ven en las artistas, pero solo los venden por tallas chicas o si caso medianas nosotros surtimos 2x, 3x y 4x”

Declaró que entre semana llega a vender hasta dos pacas de ropa con tallas extras, y que, a cada una le puede sacar hasta el doble de ganancias tomando en cuenta que, para comercializarla, hace uso de los grupos de WhatsApp, Facebook, y Tik-Tok, en donde promueve ofertas.

“Seamos sinceros, las tallas extras con ropa moderna es todo un reto, por eso es el público en el que me enfoco. Ya soy una mujer mayor, por eso me ocupo aquí en el tianguis, pero también en las redes sociales y mis nietos me apoyan para entregar, me ha ido bien y me siento muy útil”.

Mencionó que, las pacas de ropa americana llegan a costar hasta cinco mil pesos, pero que, la industria de la ropa va en auge, tanto para las mujeres como para las personas que compran ropa para niños, ya que abundan las prendas con marcas reconocidas.

“También me llega ropa de niños menores de 12 años, ellos son un mercado bueno, además entre las prendas hay piezas que son de marcas reconocidas, pero las vendo entre los 30 y 70 pesos, dependiendo, toda es de buena calidad que no lo pide nada a las que están en las plazas comerciales”.

La comerciante dijo que, este giro comercial dará para mucho tiempo más, y que por ello, cada vez, los tianguis se llenan de estos artículos.