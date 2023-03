En proceso para saldar pago a ejido San Juan: Roberto Cabrera

Tras el fallo en contra del Gobierno Municipal de San Juan del Río que dicta el pago de una indemnización al Ejido San Juan luego de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones (Cecuco), actualmente se está en el proceso jurídico-administrativo para efectuar dicho pago, dio a conocer el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

Detalló que dicho proceso implica avalúos a valores referenciados y que después de ello habrá mesas de trabajo con integrantes Ejido San Juan para acordar el pago que asciende a 114 millones de pesos y no 117 como se había mencionado en días pasados. Añadió que establecerán un trabajo en equipo con las autoridades ejidales para que este tema no implique aspectos negativos para ninguna de las partes.

Local San Juan del Río pagaría 117 mdp por Cecuco

“Ya estamos en el trámite de pago. El trámite de pago implica avalúos porque son a valores referenciados, entiendo que, si no me equivoco, me puedo equivocar, a valor referencia a 2008. Entonces, es muy importante que tengamos claro que viene un proceso y una serie de pasos, ya son jurídicos-administrativos para efectuar dicho pago y que nos da la posibilidad de convenir y de acordar con el propio núcleo ejidal, a través de su máxima autoridad, entiendo que es la asamblea (…) para poder cerrar la pinza y que esto no sea un tema negativo para nadie”, comentó.

Puntualizó que si bien este hecho implica un desafío financiero para el Gobierno Municipal, se espera contar con la voluntad de las autoridades del Ejido San Juan para que se tenga una buena mesa de acuerdo y ver la manera de cómo plantear el pago de dicha indemnización. Añadió que su administración no aletargará el asunto y que reconocerá lo que fue dictado en el fallo tras 20 años de litigio.

“Simplemente es una situación que nos implica un desafío financiero, pero bueno, esperemos contar con la voluntad del nuevo comisariado ejidal, del Ejido San Juan (…), para que tengamos una buena mesa de acuerdo y veamos cómo plantear el pago. Nosotros vamos a ser la administración que no vamos a aletargar el asunto. Que después de 20 años de juicio vamos a reconocer finalmente lo que ya se dictó por una orden de grado jurisdiccional por el tribunal agrario”, mencionó.

Puntualizó que una de las partes positivas de esta situación será que algunas instituciones podrán tener sus escrituras, las cuales les permitirá acreditarla propiedad de los inmuebles que tiene. Indicó que una vez que culminé el proceso avaluó se podrán generar reuniones para definir los pormenores del pago.

“Una vez que tengamos ese valor referenciado entonces podremos sentarnos a la mesa con los integrantes del núcleo ejidal y poder pactar los pormenores, vamos a decirlo así, de por supuesto el pago, que esta administración, reitero, históricamente está encarando de manera positiva, no negativa”, concluyó.