Demandan mejora de calles en La Estancia

Al menos 10 calles de la colonia Lomas, en la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, necesitan intervención urgente toda vez que al ser aún caminos de terracería están pésimas condiciones, lo cual se agrava en temporada de lluvia cuando las calles se vuelven intransitables, señalaron vecinos que habitan este sector de la localidad, quienes prefirieron no mencionar sus nombres.

En recorrido por la zona, habitantes de este sitio afirmaron a El Sol de San Juan del Río que la obra pública de la comunidad no ha sido proporcional a su crecimiento, pues con el paso de los años la población de este sitio ha incrementado, pero algunas de las vialidades permanecen con considerables deterioros, principalmente en las calles que son de tierra.

Local Grafitis manchan imagen de La Estancia, denuncian vecinos

“Hemos crecido, creo que de eso no hay duda, pero, así como ha crecido la comunidad, también se han olvidado de ella. En esta colonia (Lomas) casi todas las calles son de terracería, principalmente las que bajan al centro de La Estancia. Eso nos dificulta mucho porque ni siquiera están aplanadas y cuando llueve hay mucho lodo, toda el agua baja por ahí”, comentó una vecina del lugar.

Indicaron que las calles que principalmente presentan este problema son las que llevan por nombre Francia, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Suecia, Alemania, Italia y algunos tramos de la calle Holanda.

En ese sentido, aseguraron que durante las administraciones pasadas no ha habido apoyo para este sector de la comunidad, de manera que, dijeron, esperan que en este periodo se destine recurso para la urbanización de este sector de la localidad.

“Pues no ha habido apoyos, los gobiernos pasan y no nos dan nada, parece que nos tuvieran en el olvido (…). Es lo que decimos, entonces, ¿de qué sirven los impuestos que pagamos? ¿a dónde se van? Sabemos que son muchas comunidades y todas tienen sus necesidades, pero ya han pasado muchos años y no vemos nada ¿de qué se trata?”, declaró un habitante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al respecto, la delegada municipal de La Estancia, María Iris Patricia Olvera Jaramillo, puntualizó que se han tenido diálogos con la Secretaría de Obras Públicas de San Juan del Río, a fin de determinar las prioridades de la comunidad en esta materia. Asimismo, agregó que además de la colonia Lomas, las colonias Linda Vista y Nueva Esperanza son zonas que también necesitan mejoramiento en sus vialidades.

“Hemos tenido pláticas con la ingeniera Edith, de Obras Públicas, donde se han venido a hacer recorridos y a checar cuáles son las principales prioridades de la comunidad. Sí se ha tomado la atención, yo creo que están viendo en la cuestión de presupuestos, en cuestión de despejar dudas, en reafirmar qué es más viable”, mencionó.